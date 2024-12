Sonia Bruganelli: “Ballando con le stelle 2024? Poteva andare peggio…”

Ormai è fuori dai giochi; Sonia Bruganelli non è riuscita ad emergere nella fase di ripescaggio a Ballando con le stelle 2024 ma la sua ultima partecipazione non poteva che alimentare nuove polemiche. Ad ‘incendiare’ l’atmosfera al cospetto dei giudici è stata una clip che anticipa la sua intervista a Belve dove in un certo senso allude al surplus offerto alla trasmissione proprio grazie alle polemiche e diatribe con la giuria. Già nel corso della scorsa serata le parti in causa hanno avuto modo di dibattere sul tema mentre, intercettata dai microfoni de La Volta Buona, Sonia Bruganelli ha preferito glissare sul tema. “Una bella esperienza? A metà, poteva essere più bella ma poteva andare anche peggio. Da domani cosa faccio? Appendo le scarpette al chiodo? Non mi pongo questa domanda, mi sveglio e qualcosa da fare lo troverò. Arrivo alla fine di questo percorso con delle consapevolezze in più”.

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina a Ballando con le Stelle ma viene sbugiardata/ "Accuse ingenerose"

Guillermo Mariotto glissa su Sonia Bruganelli: “Non so chi sia…”

Sempre i microfoni de La Volta Buona hanno catturato anche i giudizi a caldo di due giudici di Ballando con le stelle 2024: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il secondo, incalzato su Sonia Bruganelli, si è defilato con ironia: “Cosa ne penso? Io non la conosco, non so chi sia”.

Sonia Bruganelli attacca Ballando con le Stelle a Belve/ "A nessuno fregava delle mie esibizioni"

Diverso invece il parere di Selvaggia Lucarelli rispetto a quanto dichiarato a Belve da Sonia Bruganelli. La giornalista, in linea con il suo stile spesso tagliente, con ironia ha lanciato una chiara stoccata all’ormai ex concorrente. “Successo di Ballando con le stelle 2024 grazie a lei? Giustamente è l’anno dell’esordio e la ringraziamo di aver dato questo successo ad un programma appena nato”.