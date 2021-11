Ballando con le Stelle 2021, pagelle 5a puntata/ Lite furiosa Morgan-Lucarelli, Sabrina Salerno penalizzata?

Pagelle Ballando con le Stelle 2021, voti della quinta puntata: Morgan vs Selvaggia Lucarelli scontro senza esclusione di colpi

Lo diciamo subito, giusto per prendere una posizione chiara: dare zero ad un concorrente per il solo fatto di aver osato contraddire la giuria di Ballando con le Stelle è una vendetta che rasenta il ridicolo. Allora ci pensiamo noi ad innalzare Morgan, riservandogli l’unico 10 nelle pagelle di Ballando con le Stelle 2021 (quinta puntata). Samba spettacolare, la sua, da vero showman. Con Alessandra Tripoli ha trovato gli ingredienti giusti per servire al pubblico un cocktail gustosissimo, regalando intrattenimento ed un coinvolgimento teatrale.

Lo stesso che è scaturito, in toni e modi differenti, dopo il diverbio violentissimo con Selvaggia Lucarelli. In questo caso, Morgan, ha forse superato il limite, pur affermando principi condivisibili. “Se uno dice una stupidaggine sono libero di dire che ha detto una ca**ata”, la sua stoccata alla giornalista dopo un faccia a faccia in cui sono volati stracci e accuse pesantissime. Lei gli ha dato zero, lo stesso punteggio di un impettito Mariotto. Nove e dieci, invece, da parte degli altri tre giudici. Pareri distanti anni luce, perché?

Se tra Morgan e Selvaggia Lucarelli è finita malissimo, lo stesso non si può dire del confronto che la giurata ha avuto con Sabrina Salerno. Quest’ultima ha deciso di rimanere se stessa, accettando la sua fisicità e infischiandosene di chi la vorrebbe vedere in una versione diversa, magari meno appariscente. Voto 7 all’esuberante concorrente genovese; ce ne fossero cinquantenni con il suo spirito. Non va oltre la sufficienza Iannone (6), giustificato dal malore e salvato dal rischio eliminazione da un insegnante top come Lucrezia Lando. Cresce Arisa (7), sempre più credibile e consapevole dei suoi mezzi, anche fisici, e del suo potenziale.

Paga a carissimo prezzo l’inattività causata dal Covid-19, la cantante Mietta (6), eliminata troppo frettolosamente rispetto ad un Alvise Rigo (5) che è invece rimasto nell’ombra per troppe puntate. Tra luci e ombre Federico Lauri Fashion Style, che perlomeno conferma una capacità creativa notevole. La coreografia ispirata agli Umpa Lumpa della Fabbrica di Cioccolato ha tutto un suo perché: voto 6,5. Voto 8 invece al fascino senza tempo della Fabrizi, ieri sera in versione Sister Act. Memo Remigi si conferma ad alti livelli, ma un gradino sotto la sua “rivale” Valeria. Voto 7. 8 invece a Bianca Gascoigne, tecnicamente inappuntabile, o quasi, ma ancora lontana dalle dinamiche televisive. Sarà colpa della lingua?



