Ballando con le Stelle 2021, pagelle semifinale/ Morgan show e Fabrizi incanta

Semifinale ad alto tasso di emozioni a Ballando con le Stelle 2021. Più fuori che dentro dalla pista, con gli aspiranti ballerini che si sono messi a nudo con le loro storie e i loro ricordi più profondi. Non possiamo non tenerne conto nelle pagelle, che partono però anche da quanto visto a livello coreografico. E allora cominciamo dalla coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando (voto 6,5), eliminata allo spareggio dagli inarrestabili Alvise Rigo e Tove Villfor (voto 6,5).

KATIA E REGALINO, GENITORI ANDREA IANNONE/ "Noi famiglia umile, fatti sacrifici"

Il motociclista e la sua insegnante escono momentaneamente dai giochi, dopo un’avventura con più luci che ombre a Ballando con le Stelle. Non hanno mai toccato picchi esagerati, ma forse non meritavano un distacco così esagerato (75%-25%) da una coppia che, tecnicamente parlando, non gli è stata di certo superiore. Non va oltre un 7 Sabrina Salerno, perennemente sul punto di compiere un salto di qualità. Non è ancora riuscita nel suo intento ma ci aspettiamo un gran finale di stagione da parte sua.

Morgan, monologo struggente e lo choc per il padre suicida/ "Ha lasciato tristezza"

Pagelle Ballando con le Stelle 2021, i voti della semifinale: sale Lauri ma il top è Morgan

Il monologo di Morgan sulla famiglia è qualcosa che va oltre il ballo. Il noto cantautore si conferma un animale da palcoscenico, dotato di una straordinaria sensibilità ed una voglia di mettersi in gioco che gli ha permesso di scavalcare tutti e di piazzarsi meritatamente in cima alla classifica. Secondo noi gioca ad un altro livello. Voto 8. Cresce anche Federico Lauri Fashion Style, con la dedica struggente alla figlia Sophie Maelle ed una coreografia intensa e commuovente. Questa volta si è superato: parole autentiche e buona capacità di portare il pubblico nel suo mondo. Voto 7.

Valeria Fabrizi piange pensando alla malattia della madre/ "Mi ha lasciato in 3 mesi"

La teatralità di Valeria Fabrizi la rende un personaggio adorabile e affascinante. A volte, però, la stessa teatralità sembra rivelare il suo lato meno autentico. E questo ci piace meno. Resta comunque uno dei personaggi più capaci e talentuosi di questa edizione. Voto 8 –. Incomprensibile, invece, gli elogi esagerati al duo formato da Arisa e Vito Coppola. Meritano sicuramente di stazionare in alta classifica, ma l’effetto wow delle loro esibizioni è svanito da tempo. Voto 7 -.



© RIPRODUZIONE RISERVATA