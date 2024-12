Ballando con le stelle 2024: il caso Mariotto in bilico

Ballando con le stelle 2024, dopo la pausa per la Prima Alla Scala di Milano, torna ufficialmente in onda sabato 14 dicembre con la seconda semifinale che decreterà i finalisti. A tenere banco in queste ore, però, non è la gara tra i concorrenti, ma il caso Mariotto la cui presenza in giuria continua ad essere fortemente in bilico. Milly Carlucci ha sottolineato la gravità dell’atteggiamento di Mariotto non sbilanciandosi, tuttavia, su quella che sarà una decisione comune con la Rai che ha regole di comportamento severe e che già ha mandato via Angelo Madonia. A tal proposito, ai microfoni del Corriere della Sera, la Carlucci ha dichiarato:

“Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare. Bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

Caso Mariotto a Ballando con le stelle 2024: attesa per la decisione

Ad aggiungere dettagli sul caso Mariotto che, come ha notato il web, è assente dal promo della semifinale di Ballando con le stelle 2024, è l’AdnKronos. Secondo quanto fa sapere l’agenzia di stampa, il caso non sarebbe ancora stato risolto e in Rai continuerebbero le consultazioni per capire se esistono le basi per un ritorno o meno in giuria.

“Proseguono le ‘consultazioni’ e gli incontri tra Guillermo Mariotto e la Rai. Ancora nessuna conferma sulla presenza, sabato prossimo su Rai 1, dello stilista e giurato di Ballando con le stelle”. E’ quanto apprende l’Adnkronos sul ‘caso’ relativo alla trasmissione condotta da Milly Carlucci. Nell’ultima puntata, andata in onda il 30 novembre, Mariotto ha lasciato il programma allontanandosi prima dell’esibizione di Luca Barbareschi. La ‘fuga’, come ha spiegato Mariotto più volte, è stata determinata da un’emergenza di lavoro“, scrive l’AdnKronos.

