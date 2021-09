Ballando con le stelle 2021, primi 7 concorrenti ufficiali/ Da Mietta a Morgan

Ballando con le stelle riparte il 16 ottobre con una nuova edizione, e mentre trapelano le prime indiscrezioni sulla giuria, arriva da Tv Sorrisi e Canzoni l’annuncio dei primi sette concorrenti ufficiali. Pochi giorni fa, alle pagine del settimanale DiPiù, è stata proprio Milly Carlucci ad annunciare nel cast la presenza di un vero asso: Al Bano Carrisi.

ANGELO DONATI, MARITO MILLY CARLUCCI/ "Crisi? Possono esserci momenti difficili"

Oltre al cantante di Cellino San Marco, nel cast ci saranno: la cantante Mietta, l’intramontabile Sabrina Salerno, l’attrice star di “Che Dio ci aiuti” Valeria Fabrizi. Alla corte di Milly Carlucci, per la nuova edizione di Ballando con le stelle, ci sarà anche il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style e l’ex calciatore Fabio Galante. Infine, non mancherà Morgan. Un cast, al momento, molto variegato, che promette parecchie scintille, visti i ben noti caratterini di questi personaggi.

Milly Carlucci/ "Ballando con le Stelle? Sarà straordinario. Sogno Vialli e Mancini"

Ballando con le stelle 2021: la giuria e un nuovo arrivo

Parlando invece della giuria, si è parlato nelle scorse settimane dell’addio di Guillermo Mariotto, poi smentito. Squadra che vince non si cambia, e infatti ritorviamo la giuria al completo: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. “Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”, aveva d’altronde spiegato in precedenza Milly Carlucci. Confermata anche la coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone. Non ci sarà invece Antonio Razzi, anche se è in arrivo un volto che ha vissuto il programma da concorrente: Alessandra Mussolini. Potrebbe essere lei la nuova voce del pubblico di Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE:

Maria e Luigi, genitori Milly Carlucci/ "Forse non riuscirò mai a elaborare il lutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA