Ballando con le stelle 2022, svelato primo accoppiamento/ Lorenzo Biagiarelli con…

Ballando con le stelle 2022, con chi danzerà Lorenzo Biagiarelli: l’annuncio di Milly Carlucci

Il prossimo 8 ottobre prende il via Ballando con le stelle 2022. E, tra i concorrenti ufficiali che Milly Carlucci ha corteggiato e a cui alla fine è riuscita a strappare il “sì”, c’è anche Lorenzo Biagiarelli. Il social chef e food blogger scenderà in pista a suon di danza e, in giuria, sarà esaminato anche dalla fidanzata Selvaggia Lucarelli. Intanto è stato ufficializzato con quale insegnante di danza ballerà nel dance show di Rai1: Anastasia Kuzmina.

L’annuncio del primo accoppiamento ufficiale è arrivato oggi pomeriggio da parte di Milly Carlucci, collegatasi con il programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, di cui Lorenzo Biagiarelli è ormai ospite fisso. In studio entra proprio la maestra di danza, che incontra così il suo partner ufficiale. “Sono contentissimo di avere Anastasia perché voglio vincere. Ora che c’è Anastasia so che possiamo anche” rivela il prossimo concorrente. E anche la Kuzmina si dice pronta al ritorno in pista: “Lui è molto competitivo e io, famosamente, a Ballando tutti sanno che io lo sono. Non vinco da ben dieci anni, quindi lui è la mia speranza“.

Antonella Clerici tifa per Lorenzo Biagiarelli: “Noi siamo di parte“

Milly Carlucci, in collegamento con È sempre mezzogiorno, ha così commentato l’accoppiamento Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina: “Frizzante perché sono due ragazzi giovani, belli, competitivi, forti“. Anche Antonella Clerici non vede l’ora di gustarsi Ballando con le stelle 2022 e fa una promessa speciale alla collega: “Milly io ho detto, e faccio un giuramento, che se Lorenzo arriverà in finale tutti noi del mezzogiorno saremo lì in prima fila, se ci dai due file, a fare il tifo per Lorenzo. Perché noi siamo di parte e lo dichiariamo fin da oggi“.

D’altronde Lorenzo Biagiarelli può contare sulla benedizione di Antonella Clerici, che l’ha ormai accolto nel suo cooking show e per il quale è pronta a fare il tifo. Durante una delle scorse puntate aveva infatti rivelato: “Sarà una bella rivelazione, vedrete! Sarà molto bravo anche come ballerino“. Da un lato la presenza a È sempre mezzogiorno, dall’altro il debutto sulla pista di Ballando con le stelle 2022: per il food blogger sarà un autunno ricco di impegni professionali.











