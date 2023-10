BALLANDO CON LE STELLE 2023, 1a PUNTATA/ Diretta: Paola Perego divide la giuria dopo la confessione choc

Ballando con le Stelle 2023, diretta 1a puntata e commento live

Paola Perego si confessa davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle 2023, raccontando alcuni momenti difficili della sua infanzia. “In passato ho sofferto di scogliosi, mi hanno messo il primo gesso a tredici anni, poi ho fatto cinque anni di busto rigido e mi chiamavano Jeeg Robot di gesso”, ricorda. “A quell’età il corpo si trasforma, capisci chi vuoi essere, ma col senno del poi ho capito che la mia immobilità era controllo. Adesso sto smontando tutto”. La Perego si sente sicura tra le braccia del suo coach Angelo Madonia, che definisce “Il migliore”.

“Mi fido assolutamente, non avrei potuto trovare di meglio”, spiega. Il suo insegnante ha un obiettivo chiara, far “uscire quella femmina che c’è dentro Paola Perego”. L’esibizione è frizzante, ma ricca di imprecisioni. La Perego accetta a testa alta i commenti della giuria, non pienamente positivi ma incoraggianti. La sua esibizione divide: per la Lucarelli è da 8, per Mariotto da 4. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Antonio Caprarica si becca uno zero!

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova aprono le danze a Ballando con le Stelle 2023 e rimediamo un bottino molto magro di diciassette punti. Prima di esibirsi, il giornalista si racconta: “Mi trovo benissimo qui. Sono uno curioso e faccio il giornalista per questo motivo. Ho fatto cose appassionanti, in medioriente e in mezzo alle guerre. Ho avuto paura in Afghanistan”, racconta il reporter. “La paura ti salva, sotto le bombe capisci di mettere l’armadio contro i vetri per salvarti dalle schegge. C’è una cosa che si chiama destino e alcuni colleghi purtroppo hanno perso la vita su quel campo”, continua il giornalista.

“Da Mosca, invece, mi sono portato mia moglie, con cui ho un rapporto d’amore profondo. Maria Ermachkova riesce a far sentire un pezzo di legno autonomo”, racconta nella clip Caprarica. L’esibizione però è un disastro e infatti arriva anche uno 0, quello di Guillermo Mariotto. Totale per Antonio e Maria: 17 punti. Adesso tocca ad Angelo Madonia in coppia con Paola Perego.(Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il discorso di apertura di Milly Carlucci

Milly Carlucci apre con grande entusiasmo la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, tra gli applausi di un pubblico caliente. “E’ stata una storia intensissima, lunga diciotto anni. Lacrime ed emozioni, abbiamo attraversato la storia di tutti noi”, il discorso della padrona di casa. “Ripensiamo a tutto quello che è successo nell’Italia e nel mondo, nei momenti più bui e difficili, abbiamo sempre cercato di farvi divertire e portare nelle vostre case il sorriso”, dice ancora Milly.

Dopo la pubblicità la Carlucci presenta al pubblico la confermatissima e temibile giuria, con Carolyn Smith alla presidenza. Scalpitano ovviamente i concorrenti di quest’anno, che sono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammuccari, Lino Banfi e Wanda Nara. Tutto pronto o quasi, manca pochissimo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2023: anticipazioni e diretta prima puntata

L’attesa è finalmente finita. Oggi, sabato 20 ottobre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia, parte ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, conduce la diciottesima edizione del talent show danzante più famoso della televisione italiana. La prima edizione fu trasmessa nel 2005 e, da quel momento, Ballando ha continuato a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno regalando emozioni, ma anche divertimento. I veri protagonisti dello show sono, come sempre, i concorrenti che scendono in pista affiancati dai propri maestri per convincere la giuria che, ancora una volta, è formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

Confermata anche la giuria popolare formata da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira i quali, sempre nella veste di ‘tribuni del popolo’, avranno la possibilità di contestare le votazioni della giuria premiando alcuni dei concorrenti penalizzati, ma chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2023?

I concorrenti di Ballando con le stelle 2023

E’ un cast super stellare quello di Ballando con le stelle 2023. Milly Carlucci ha scelto di avere volti amatissimi del piccolo schermo come Simona Ventura, Paola Perego e Rosanna Lambertucci, grandi attori come Lino Banfi e Ricky Tognazzi, ma anche giovani influencer molto seguite sui social come Sara Croce. Tra i concorrenti più attesa, tuttavia, ci sono sicuramente anche Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Sulla pista di Raiuno, dunque, balleranno: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammuccari, Lino Banfi e Wanda Nara.

Come vedere in diretta streaming Ballando con le stelle 2023 e il ballerino per una notte

Come in ogni edizione, anche in quella del 2023, in ogni puntata di Ballando con le stelle, ci sarà un ballerino per una notte. Il primo Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent’anni che sarà accompagnato dal padre Franco che racconterà la sua storia di resilienza e coraggio. Insieme, in sella ad una moto, hanno fatto il giro del mondo: 6.200 km, attraverso l’India da Nuova Dehli a Mumbai e fino a Calcutta e, nel corso degli anni, si sono regalati tantissimi viaggi visitando gli Stati Uniti, Brasile, Marocco, la Grecia e Capo Nord.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2023 potrà essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.35. Come sempre, inoltre, grazie a Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire anche la diretta streaming.











