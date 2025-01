L’edizione di Ballando con le stelle appena conclusasi è stata una delle più seguite in assoluto, merito della padrona di casa, e soprattutto del cast. Tra le stelle c’è stata Federica Nargi che ha dimostrato non solo di essere una bellissima ragazza, in grado di catalizzare l’attenzione su di sé, ma anche bravissima nel ballo e sopratutto simpaticissima. Il pubblico l’ha premiata puntata dopo puntata, ma alla fine è riuscita ad agguantare soltanto il terzo posto. Per molti meritava come minimo il secondo posto perché al primo c’è sempre stato Bianca Guaccero.

Stando all’ultimo numero del settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha svelato una succosa novità riguardante il futuro di Federica Nargi: “Sarà una delle protagoniste dell’estate di Rai1”. Ma non con un programma qualsiasi perché si starebbe parlando di un programma di punta. Ma quale?

Ebbene sì, Federica Nargi dopo Ballando con le stelle è pronta per la promozione, considerando che il programma l’ha aiutata nella sfera personale. A Milly Carlucci aveva svelato di sognare una parte in un film, i giudici le hanno consigliati una commedia dato che ha una simpatia naturale, ma sul piatto ci sarebbe la conduzione di un programma di punta dell’estate di Rai1. Almeno è quello che ha svelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Ma quale sarebbe questo programma di punta che Federica Nargi potrebbe arrivare a condurre nell’estate 2025 di Rai1? Potrebbe essere Unomattina Estate, anche se avendo un taglio più giornalistico, non sarebbe l’ideale per una ragazza vivace e allegra come lei. Neanche Estate in diretta sarebbe perfetto, quindi cosa rimane? Forse un programma inedito che non è detto sia nel daytime: potrebbe sempre approdare in prima serata e portare tutto il suo carico di buonumore sul primo canale della tv di stato. Per molti Federica Nargi è stata la vincitrice morale ed è riuscita a ottenere l’apprezzamento di tutti: del pubblico e anche degli addetti ai lavori. Molti speravano in una sua vittoria, ma Bianca Guaccero in quest’edizione di Ballando con le stelle ha dimostrato di essere una delle più brave ballerine mai apparse sulla pista di Rai1.

