Ballando con le stelle 2023, anche Ricky Tognazzi nel cast / Lo spoiler sul nuovo debutto TV

Ballando con le stelle 2023, Ricky Tognazzi é il primo ingaggio nel cast dei concorrenti ballerini: la conferma é social!

Ricky Tognazzi é il primo concorrente ufficiale nel cast dei protagonisti di Ballando con le stelle 2023! Ebbene sì, la conferma dell’ingaggio, per l’attore e regista e i fan dell’artista, giunge a mezzo social, più precisamente dalla pagina Instagram dedicata al blogging sulla competizione di ballo, timonata dalla bionda conduttrice dagli occhi da cerbiatta, Milly Carlucci.

In onda su RaiUno e via streaming su Raiplay, sulla scia dello spoiler che vedrebbe tra gli altri papabili concorrenti Simona Izzo e Teo Mammucari Ballando con le stelle 2023 vedrà quindi il talento poliedrico Ricky Tognazzi mettersi alla prova sulla pista da ballo, nel ruolo di primo concorrente ufficiale. E a darne annuncio, rispetto al risvolto in positivo delle trattative tra le parti coinvolte per l’ingaggio del volto TV Rai e Mediaset é, intanto, un video . Il filmato, postato sulla pagina Ig di Ballando con le stelle, sta letteralmente mandando in visibilio il popolo del web, registrando un tripudio di interazioni social, perlopiù di approvazione rispetto alla notizia della promozione al neo debutto TV per l’attore.

Lo stato di dominio pubblico a mezzo social immortala il fascinoso attore mentre é disteso su un lettino e ascolterebbe musica con delle cuffie alle orecchie. E nel filmato stesso Ricky Tognazzi non é solo, segno che nella nuova esperienza TV potrebbe non farsi sentire la mancanza di un’altra presenza partecipativa “stellare”.

“Ti stanno spiegando la rumba?” chiede la moglie Simona Izzo, incalzandolo sibillinamente sul preannunciato impegno pattuito con il dancing show. Non a caso la didascalia della clip poi presenta una caption che é un tutto-dire del futuro televisivo che si preannuncia all’orizzonte per il primo concorrente ufficiale nel cast partecipante a Ballando con le stelle 2023: “Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende. A bordo campo Simona Izzo”, si legge tra le righe in descrizione.

Simona Izzo affiancherà Ricky Tognazzi a Ballando con le stelle 2023?

Che Simona Izzo possa rendersi ballerina per una notte e/o una nuova giudice al dancing show di RaiUno , poi, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Dal suo canto, tuttavia, al di là dell’entusiasmo generale che raccoglie nel web per l’ingaggio, Tognazzi non nasconde di accusare un primo problema ancor prima del via alla preannunciata esperienza TV: “ho l’acido lattico“. Insomma, a quanto pare i preparativi per il restart di Ballando con le stelle si direbbero già avviati, con le lezioni di teoria e pratica nei training previsti per il primo concorrente allo show dei debuttanti ballerini vip.

