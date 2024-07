Ricky, Thomas, Maria Sole e Gianmarco: chi sono i figli di Ugo Tognazzi/ “Ecco come siamo rimasti uniti”

Chi sono i figli di Ugo Tognazzi avuti da tre donne diverse

Se i film che l’hanno visto protagonista sono la sua eredità cinematografica, l’eredità ‘di vita’ di Ugo Tognazzi sono sicuramente i suoi figli. Il celebre attore ha avuto quattro figli e da tre madri diverse, due delle quali sono diventate sue mogli. Il primo dei figli di Ugo Tognazzi è Ricky, nato dalla sua relazione con la ballerina Pat O’Hara, che ha voluto seguire le orme del padre, diventando attore e oggi anche noto e apprezzato regista.

Margarete Robsahm e Franca Bettoja, chi sono le mogli di Ugo Tognazzi/ Prima la storia con Pat O'Hara…

In un’intervista a Dedicato, Ricky Tognazzi, parlando di suo padre Ugo e del rapporto con gli altri fratelli, diceva: “Siamo tenuti insieme dal fatto di avere Ugo Tognazzi come padre comune, ma anche dalla testa e dal cuore di Franca Bettoja, che è riuscita a farci stare uniti e non si è fatta sopraffare dalla gelosia”. La donna citata è, infatti, la madre degli ultimi due figli avuti dal celebre attore, che è stata dunque una figura determinante nella loro unione.

Ugo Tognazzi, causa morte e malattia/ Emorragia cerebrale e depressione: "Temeva di aver sbagliato tutto"

Da Thomas a Gianmarco Tognazzi: il rapporto di Ugo con i figli

Dal matrimonio di Ugo Tognazzi con Margarete Robsahm è nato il secondo dei figli dell’attore: Thomas. “Papà l’ho incontrato per la prima volta quando avevo sette anni, o almeno quello è il primo ricordo che ho – ha ammesso lui in un’intervista su www.ugotognazzi.com -. Dopo il divorzio, Margarete, mia madre, si era risposata e aveva avuto una bambina, ma io non ho saputo di avere un padre diverso da quello di mia sorella sino ai sei anni. Credo sia stata mia nonna a dirmelo senza pensarci e quando l’ho saputo ho chiesto a mia madre se era vero. Fu lei che organizzò un incontro, che è avvenuto in Ungheria, in un albergo”, rivelò al tempo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, due grandi assenti al matrimonio/ "Non potremo esserci": chi sono e perché

Maria Sole e Gianmarco Tognazzi sono invece i figli che Ugo ha avuto con Franca Bettoja. Lei attrice e sceneggiatrice, lui attore e produttore, entrambi sono volti e nomi noti nel mondo della cinematografia, mantenendo forte l’eredità lasciata loro dal padre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA