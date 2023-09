Ballando con le stelle 2023: chi sono i concorrenti?/ Da Simona Ventura a Ricky Tognazzi, gli 11 nomi…

Ballando con le stelle 2023: i primi nomi ufficiali

Ballando con le stelle sta scaldando i motori in vista della nuova edizione che dovrebbe partire ad ottobre. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni sia sulla giuria che sui concorrenti, Milly Carlucci, tramite i profili social della trasmissione, ha svelato i nomi dei primi vip che hanno scelto di trasformarsi in ballerini scendendo in pista come concorrenti dello show del sabato sera si Raiuno. Finora, sono stati ufficializzati i nomi di Ricky Tognazzi, attore e regista, amatissimo dal pubblico per la sua ironia; Rosanna Lambertucci e, infine, la coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Innamorati nella vita, la conduttrice e il giornalista hanno scelto di partecipare insieme allo show di Milly Carlucci sfoggiando così le loro doti ballerine. Tuttavia, in bilico ci sono altri nomi che, però, non sono stati ancora ufficializzati.

Tutti i nomi in bilico per il cast di Ballando con le stelle 2023

Sono diversi i nomi dei personaggi famosi accostati alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Stando a diverse indiscrezioni, dovrebbero scendere in pista come concorrenti anche Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Bobby solo, Teo Mammuccari, Carlotta Mantovan, Francesca Alotta e Paola Perego.

Si tratta, tuttavia, di nomi ufficiosi e per i quali sarebbero ancora in corso le trattative. Tra i tanti, tuttavia, il nome che stuzzica di più il pubblico è sicuramente quello di Carlotta Mantovan che potrebbe accettare per il rapporto d’amicizia e d’affetto che c’è sempre stato tra il marito Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

