Ballando con le Stelle 2023, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme?/ “Usciamo anche fuori, ma…”

Ballando con le stelle 2023, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme?

A Ballando con le stelle 2023 la pista da ballo diventa rovente per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Tra l’allievo e la maestra di ballo sembrerebbe stia nascendo qualcosa in più che una semplice amicizia. I due si mostrano spesso insieme anche sui social e sono in molti a ipotizzare che tra i due potrebbe essere scoppiato l’amore. Il figlio di Rocco Siffredi si è raccontato nel corso di una intervista concessa tra le pagine del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, soffermandosi anche sul rapporto con l’insegnante di ballo Lucrezia Lando. Tano e la sua insegnante già diverse volte sono apparsi insieme nelle storie Instagram della ballerina e, in merito alle recenti insinuazioni, ha chiarito come stanno le cose.

“Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”. Insomma, il legame c’è eccome, ma non si va oltre l’aspetto professionale, almeno per adesso. Anche se la chimica tra i due appare evidente pure lontano dalla pista da ballo.

Lorenzo Tano parla del rapporto con papà Rocco Siffredi

Sempre tra le pagine del settimanale Chi il concorrente di Ballando con le stelle Lorenzo Tano ha preso la parola anche sul legame con papà Rocco Siffredi, rinomato attore hard italiano. “Il mio primo vero approccio con quel mondo è stato fuori dal set, perché sul set non potevo andare. Ho avuto modo di conoscere, in un contesto famigliare, gli attori, le attrici, tutti quelli che ci lavoravano e li ho trovati persone come tutte. Io ho accettato con tranquillità il suo lavoro” ha ammesso Lorenzo Tano, confessando di fatto di non aver subito più di tanto le tante dicerie sul conto di Siffredi, che resta allo stesso tempo uno dei volti italiani più amati.

E adesso anche lo stesso Lorenzo cerca gloria sulla pista di Ballando con le stelle, dove gareggia insieme alla bravissima professoressa Lucrezia Lando. Da ormai tre settimane i vari ballerini si stanno sfidando a colpi di rumbe, valzer e tanghi a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai1. E chissà che la pista del varietà della tv di stato non possa risultare favorevole a un nuovo amore, quello tra Lorenzo e Lucrezia.











