BALLANDO CON LE STELLE 2023, SEMIFINALE/ Diretta e finalisti: Nikita Perotti e Sophia Berto vincono…

Ballando con le stelle 2023: anticipazioni e diretta semifinale 16 dicembre 2023

In occasione del rinnovato appuntamento TV e streaming di casa Rai, poi, é il momento della decretazione dei vincitori del contest nel contest di ballo, ossia Ballando con te. I vincitori del contest dei wannabe vip nel ballo su scala nazionale e di risonanza internazionale sono in coppia Nikita Perotti e Sophia Berto.

Ed é poi la volta della nuova coppia competitor nel vivo del contest di Ballando con le stelle 2023. Si tratta della professionista Lucrezia Lando e il figlio d’arte della pornostar Rocco Siffredi. (Agg. Di Serena Granato)

Giovanni Terzi dà il via alla prova di Natale

La semifinale di Ballando con le stelle 2023 prosegue, poi, con la registrazione dell’opening del contest tra le stelle nel ballo, con la coppia formata da Giovanni Terzi e Giada Lini. Ricordiamo che Giovanni é tra i vip protagonisti competitor insieme alla consorte popolare Simona Ventura, in qualità di stelle in corsa per il titolo di finalista alla finale di Ballando con le stelle 2023, prevista nella prima serata di sabato 23 dicembre 2023. La prova di Terzi anticipa Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. E particolarmente supportata dagli spettatori nel web può dirsi la coppia della Nara. Questo é l’opening act della prima prova della semifinale, chiamata La prova di Natale e sulle note di classici del Xmas time.

Il ripescaggio

In occasione della puntata finale di Ballando con le stelle 2023, oltre all’introduzione dei finalisti, cresce l’attesa generale per le sfide finaliste così come anche per la prova ripescaggio che potrebbe concedere agli eliminati vip della gara del dancing show una grande chance. Quella di poter tornare a fare parte del format di casa Rai, a tutti gli effetti come concorrenti competitor, e competere quindi al titolo di finalisti del dancing show.

Tra i papabili ripescati, si annoverano in particolare diverse celebrità in coppia con i rispettivi partner maestri di ballo, tra cui anche due casi di infortunio: Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono stati costretti al ritiro per infortunio.

Al via la prova di Natale

La nuova, nona nonché penultima puntata di Ballando con le stelle 2023, in onda in chiaro tv su Rai1 e in streaming online su Raiplay, vede Milly Carlucci introdurre la prima prova. Si tratta della prima manche di sfida tra le stelle danzatrici in corsa a Ballando, che é appellata come “la prova di Natale”. “Andate a indossare i costumi per questa straordinaria manche”, attenziona la Carlucci, parlando ai semifinalisti, tra cui in primis Giovanni Terzi.

Le anticipazioni della semifinale

Sabato 15 dicembre, alle 20.35, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Milly Carlucci, con Paolo Belli, conduce la penultima puntata di Ballando con le stelle 2023. Quella in onda questa sera è una semifinale ricca di esibizioni, sfide, ma anche emozioni e colpi di scena. Per le coppie ancora in gara è arrivato il momento di sfruttare le ultime energie per conquistare un posto nella finalissima del 23 dicembre al termine della quale sarà eletta la coppia vincitrice. Sarà una semifinale lunga e combattuta durante la quale non mancherà l’esibizione dei ballerini per una notte.

Questa sera, infatti, scenderanno in pista con l’obiettivo di conquistare il tesoretto affidato al custode Alberto Matano e che può salvare una delle coppie in pericolo, Gabriella Pession e Max Giusti, protagonisti al cinema con la commedia “La seconda chance” diretta da Umberto Carteni e prossimamente su Rai 1. Giusti ballerà un merengue insieme alla ballerina Alessandra Tripoli, mentre Gabriella Pession si cimenterà in un flamenco con Filippo Zara. Inoltre, gli ospiti d’eccezione saranno anche Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma.

Ballando con le stelle 2023 semifinale: le coppie in gara

Nel corso della semifinale di Ballando con le stelle 2023, le coppie eliminate si giocheranno tutto per rientrare in gara attraverso il ripescaggio. A giocarsi tutto saranno: Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono stati costretti al ritiro per infortunio.

A giudicare le prove sarà, come sempre, la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Le coppie ufficialmente in semifinale, invece, sono: Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron.

Come vedere in diretta streaming Ballando con le stelle 2023

Per scoprire i nomi dei finalisti di Ballando con le stelle 2023 sarà necessario aspettare la parte finale della semifinale che può essere seguita sia in diretta televisiva che in diretta streaming. Raiplay, infatti, consente di vedere la semifinale del talent show di Milly Carlucci in diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva. Permette, inoltre, anche di recuperare le precedenti puntate guardando tutto ciò che è accaduto o le singole esibizioni.











