Ballando con le stelle 2023, Sonia Bruganelli nel cast dei giudici?/ Con l’addio al GFvip…

Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli si candida per un ruolo inedito, dopo il GFvip 8+NIP?

S’infiamma il gossip made in Italy sulla svolta anti-trash in casa Mediaset che vedrebbe Sonia Bruganelli perdere il posto di opinionista al GF vip 8+NIP e, al contempo, candidarsi per un ruolo a Ballando con le stelle 2023. L’indiscrezione che vedrebbe la ormai ex moglie di Paolo Bonolis ambire ad una svolta dal punto di vista professionale, con un passaggio da Mediaset in Rai, giunge tra le pagine online del portale web Dagospia. Così come si segnala sul profilo Instagram del blogger, Giuseppe Porro.

Tra le righe della fonte dell’indiscrezione, che in particolare alluderebbe ad una candidatura di Sonia Bruganelli per il posto di giudice nel cast di Ballando con le stelle, emergono delle parole al vetriolo.

Dagospia lancia il gossip bomba sul volto uscente del GFvip e…

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al

GFVip.-si legge nel curioso trafiletto che il sito Dagospia dedica all’ex moglie di Paolo Bonolis-. Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle”. Insomma, a quanto pare Sonia Bruganelli sarebbe destinata a non confermarsi nel ruolo di opinionista al fianco di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello vip, per la preannunciata edizione GFvip 8+nip in partenza a settembre 2023.

Ma non é tutto. Lo spazio di cronaca rosa dedicato all’ex Lady Bonolis, poi, prosegue sulla presunta candidatura di Sonia per il posto di giudice di Ballando con le stelle 2023: “Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli. (fonte: Dagospia)”.

Ed é così che la fonte del gossip infuocato darebbe, in conclusione, il risultato della candidatura, ossia la categorica bocciatura della Bruganelli alla candidatura per l’upgrade in un ruolo inedito da coprire al dancing show di Milly Carlucci. Intanto, inoltre, particolarmente sorprendente é lo spoiler TV che vedrebbe Simona Ventura tra i possibili protagonisti del dancing-show…

