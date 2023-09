Ballando con le stelle 2023, tutta la giuria confermata/ Selvaggia Lucarelli: “Abbiamo raggiunto un accordo”

Ballando con le stelle 2023, tutta la giuria confermata per la nuova edizione

Dopo mesi di ‘toto-nomi’ sui social, Ballando con le stelle 2023 ha ufficializzato la sua giuria. Nonostante le voci delle ultime settimane, alcune delle quali parlavano dell’arrivo di Barbara d’Urso al bancone di Rai Uno, la giuria della prossima edizione resta la stessa di quella degli ultimi anni.

Confermati dunque Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro, anche quest’anno, a giudicare e votare gli aspiranti ballerini ‘Vip’ che si esibiranno sul palco, come sempre accompagnati dai maestri, in gara insieme a loro. Una notizia che è stata poi condivisa e confermata anche da Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha pubblicato uno scatto che la vede insieme a Milly Carlucci e agli altri giudici con tanto di didascalia ironica: “Abbiamo raggiunto un accordo: di pace: gli ho lasciato la Crimea”.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2023?

Tutto è dunque quasi pronto per la partenza di Ballando con le stelle 2023. La conferma della giuria arriva quando sono già noti i nomi di alcuni concorrenti che si metteranno alla prova sulla pista di Rai Uno. Un cast ricco di nomi altisonanti quello messo in piedi da Milly Carlucci, che annovera: Teo Mammuccari, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica, Lino Banfi e Sara Croce. Non resta che attendere le ultimissime conferme.

