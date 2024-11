Dopo aver visto tutte le esibizioni della settima puntata di Ballando con le stelle 2024, la classifica premia Federica Nargi e Luca Favilla al primo posto con punteggio pieno. Alberto Matano decide di assegnare il tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma Rossella Erra lo divide, dando 25 punti proprio ai primi classificati, confermando, dunque, il primo posto. È tempo di aggiungere ai voti della giuria e del tesoretto quelli del pubblico a casa. Scopriamo così che a finire allo spareggio finale per l’eliminazione vanno: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen, Furkan Palali ed Erica Martinelli.

Tutte e tre le coppie tornano ad esibirsi in pista con quella che potrebbe essere la loro ultima coreografia, poi la parola passa nuovamente al pubblico a casa. Alla fine delle votazioni, la coppia eliminata è quella di Furkan Palali ed Erica Martinelli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

È ormai sempre più calda e combattuta la gara di Ballando con le stelle 2024, che oggi 9 novembre torna in onda con la settima puntata su Rai 1. A gestire coppie e giuria è come sempre la padrona di casa Milly Carlucci, affiancata nella sala delle stelle da Paolo Belli, che avrà il compito di accogliere le coppie che, di volta in volta, verranno chiamate ad esibirsi in pista. Le performance saranno invece osservate e giudicate dal quintetto ormai storico, composto da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Il destino delle coppie di ballerini in gara non dipende però tutta dalla giuria, perché ci sono i detentori del tesoretto, Alberto Matano e Rossella Erra, che hanno il potere di dare 25 punti ciascuno ad un concorrente a loro scelta. Ci sono infine i tribuni del pubblico, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno a disposizione una golden card che ha il potere di far rientrare in gara una coppia eliminata (Di Vaira l’ha già usata per Sonia Bruganelli).

Gli eliminati e i ballerini per una notte di Ballando con le stelle 2024

Due sono i concorrenti finora eliminati in sei puntate di Ballando con le stelle 2024 andate in onda – i Cugini di Campagna e Alan Friedman – a cui questa sera se ne aggiungerà un terzo, il meno votato fa giuria e pubblico. A loro si aggiunge Nina Zilli, che è stata costretta a ritirarsi da una serie di infortuni ma che avrà la possibilità di rientrare in gara (come gli altri eliminati) attraverso il ripescaggio. La gara è, dunque, entrata nel vivo, ma, oltre a Nina, altri concorrenti potrebbero rischiare il ritiro, visto che più di uno ha accusato problemi fisici in queste settimane.

Anche la settima puntata di Ballando con le stelle 2024 sarà poi allietata dalla presenza di un ballerino per una notte che, questa settimana, sono due. Si tratta di un gran ritorno, perché rivedremo esibirsi in pista Simona Ventura e Giovanni Terzi, che lo scorso anno erano concorrenti ‘rivali’. Questa sera, però, i novelli sposi balleranno insieme.

Non solo esibizioni questa sera a Ballando con le stelle 2024, dove sono infatti previsti anche scontri o vere e proprie liti. Se non volete perdervi la nuova puntata, l’appuntamento è per questa sera, sabato 9 novembre, alle 20.35, al termine dell’edizione delle 20 del TG, su Rai 1. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.