Ballando con le stelle 2024, le anticipazioni della nona puntata su Rai 1

Sabato 23 novembre su Rai 1, a partire dalle 20.35, va in onda la nona puntata di Ballando con le stelle 2024. Milly Carlucci, con il supporto di Paolo Belli, conduce questo nuovo appuntamento che si aprirà in modo diverso dal solito, visto che, prima di partire con la consueta gara, avrà luogo lo spareggio tra i concorrenti finiti a rischio eliminazione. Sono tre, in particolare, le coppie che dovranno affrontare il ballottaggio: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, infine Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Bisognerà però capire se Anastasia Kuzmina riuscirà a scendere in pista dopo essersi infortunata in diretta nel pieno dell’esibizione della scorsa settimana, o se la coppia rischia di dare forfait ancor prima del ballottaggio. Una notizia che scopriremo solo all’inizio della nuova puntata di Ballando con le stelle.

Alberto Matano ballerino per una notte

Dopo aver scoperto il destino di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e la prima coppia eliminata della nona puntata, Ballando con le stelle 2024 darà il via alla nuova gara. Come sempre, a giudicare le coppie in pista, è la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sono invece al loro posto “Tribuni del popolo”, pronti a dare il loro supporto ai concorrenti, anche contro la giuria.

Per quanto riguarda, invece, Alberto Matano, il custode del tesoretto avrà, questa settimana, un duplice ruolo, perché oltre ad essere alla sua poltrona di Ballando, sarà anche il ballerino per una notte. Sarà, dunque, proprio lui ad ottenere il suo stesso tesoretto; riuscirà a conquistare tutti e cinquanta i punti della giuria?

Le coppie rimaste in gara e come seguire Ballando con le stelle 2024 in diretta streaming

Una puntata molto particolare e ricca di sorprese di Ballando con le stelle 2024 si appresta, dunque, ad andare in onda questa sera su Rai 1. Ricordiamo che le coppia sicuramente ancora in gara sono: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Tommaso Marini e Sophia Berto e Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. A loro si aggiungeranno le due coppie che si salveranno dal ballottaggio.

La nuova puntata di Ballando può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.