Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 25 gennaio ci sarà anche Carolyn Smith. Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, la celebre maestra di ballo approda a Mediaset per parlare della sua carriera e aggiornare il pubblico sul suo stato di salute. Ricordiamo che Carolyn combatte da oltre 10 anni contro un tumore al seno. La sua prima diagnosi risale al 2015 e, da allora, ne sono seguite altre due, l’ultima circa due anni fa. La Smith ha più volte raccontato come questa sia la terapia più tossica che abbia mai affrontato, nonostante non abbia quasi mai interrotto le cure durante questi anni di battaglia.

Ernestino Michielotto, chi è il marito di Carolyn Smith/ "Tino c'è sempre, ma non gli racconto tutto. Perché"

La scorsa estate Carolyn Smith è tornata a parlare delle sue terapie, rivelando che, finché sarà in vita, dovrà sottoporsi a cure ogni tre settimane. La maestra di Ballando aveva spiegato questa situazione attraverso le sue storie su Instagram, con l’intento di smentire le voci che spesso diffondono allarmismo online quando pubblica foto o video dagli ospedali. Carolyn, infatti, ha scelto di condividere apertamente molti momenti della sua quotidianità da malata oncologica sui social, ricevendo un grande sostegno da parte di numerosi fan, ma anche messaggi di odio da parte di alcuni haters.

Ballando con le stelle 2024, scontro infuocato tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale/ Lui: "Fai tuo lavoro"

Carolyn Smith e la lunga lotta contro il cancro: come sta oggi

Qualche mese fa, Carolyn Smith aveva ricevuto un messaggio davvero crudele da parte di un utente, che la invitava a ‘ritirarsi’ e a smettere di parlare del suo cancro. Carolyn, però, non era rimasta in silenzio e aveva risposto chiarendo che parla della sua malattia anche per aiutare chi, come lei, sta affrontando questa dura battaglia. Poco prima dell’inizio dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Carolyn aveva anche parlato del suo stato di salute in un’intervista rilasciata a Leggo.

Con queste parole Carolyn Smith, aveva rassicurato i suoi sostenitori: “Le cose stanno andando bene. Ho fatto TAC e PET e i medici sono sempre contentissimi. Diciamo che è una situazione che è un po’ diventata ‘uno stile di vita’ perché ogni tre settimane io devo fare la chemioterapia e sto cercando di andare avanti sempre in modo positivo”. Dopodiché, aveva fatto una confessione toccante: “Un giorno, mi piacerebbe che i dottori mi dicessero: ‘Ecco, è finito tutto’ ma, in questo momento, questo scenario non è in programma”. Da quell’intervista sono passati diversi mesi, quindi è probabile che Carolyn racconti ulteriori dettagli durante la sua conversazione con Silvia Toffanin a Verissimo.

Carolyn Smith e il dolore per la malattia: "Tumore? Respiro e fa male la pelle"/ "Lotto per mio marito Tino"