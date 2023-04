Ballando con le stelle, Antonio Caprarica entra nel cast?/ “Mi divertirei, però…”

Antonio Caprarica, dal giornalismo di qualità alla “suggestione” Ballando con le stelle

Ogni stagione televisiva, seppur spesso condita dai consueti programmi di punta, si presenta ai telespettatori con nuove forme e volti capaci di donare nuove sfaccettature a format affermati. In vista della programmazione del prossimo autunno 2023 tra i palinsesti televisivi si rincorrono le voci di cambiamento, tra meri rumors e ipotesi confermate. Tra le varie possibilità in voga attira un certo interesse l’ingresso di Antonio Caprarica nel cast di Ballando con le stelle.

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Il nome di Antonio Caprarica nel cast di Ballando con le stelle non è però relativo al banco dei giudici, bensì come ballerino in gara. A riportarlo è il portale di informazione DavideMaggio che sottolinea come tutte le parti in causa siano al lavoro per definire al meglio il cast per la prossima stagione televisiva. Il nome del giornalista sarebbe dunque una possibilità, considerata anche la necessità di Milly Carlucci di impreziosire quanto più possibile la prossima stagione di Ballando con le stelle.

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

Antonio Caprarica, il veto della famiglia su Ballando con le stelle: “Contro questa ipotesi…”

L’inedito ruolo di ballerino è stato tra l’altro quasi confermato dallo stesso Antonio Caprarica, seppur unicamente dal punto di vista ipotetico. Sempre il portale DavideMaggio riporta infatti una dichiarazione del giornalista nel programma mattutino di Rai Uno, L’Aria che tira. “Mi chiedono di ballare… Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica”. Queste le parole del giornalista che ammette quanto sia stuzzicato dall’idea di cimentarsi nella danza a Ballando con le stelle ma al contempo accenna ad un particolare ostacolo.

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"

“Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi“, spiega Antonio Caprarica a L’Aria che tira – come riportato da DavideMaggio – dimostrando quanto in realtà non sia del tutto esclusa la sua partecipazione a Ballando con le stelle per la prossima edizione. Certo, dal giornalista non ci si aspetta chissà quale grande esibizione; il suo ruolo nel cast nel programma di Milly Carlucci darebbe comunque un tocco di novità e prestigio al format della prossima edizione che vedrà la luce il prossimo autunno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA