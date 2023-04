GF Vip, Pierpaolo Pretelli spiazzato dalla vittoria di Nikita/ “Mi aspettavo Oriana…”

Pierpaolo Pretelli si aspettava un finale diverso per il GF Vip: “Una vittoria spiazzante…”

E’ trascorsa praticamente una settimana da quando il GF Vip è arrivato al suo atto conclusivo; la finale del reality condotto da Alfonso Signorini ha seguito la falsariga di tutti i mesi trascorsi con un colpo di scena conclusivo. A dispetto dei pronostici e dell’andamento di tutta l’edizione, a spuntarla per l’edizione numero sette è stata Nikita Pelizon. La giovane modella è stata messa alla porta dai concorrenti diverse volte – metaforicamente parlando – ma nonostante le innumerevoli nomination ha tirato dritto fino alla vittoria del GF Vip 7.

La vittoria del GF Vip da parte di Nikita Pelizon ha chiaramente spiazzato; a prescindere dal gusto personale, sembrava quasi chiaro come il giudizio popolare fosse più vicino ad altri protagonisti del reality. Tra i volti noti che hanno voluto sottolineare quanto non si aspettassero il trionfo della modella spicca Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha seguito da vicino le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini grazie alla partecipazione al format GF Vip Party; ebbene, chi più di lui può avere un parere attendibile in merito alle dinamiche conclusive della Casa più chiacchierata d’Italia.

Pierpaolo Pretelli, dal giudizio su Nikita Pelizon all’elogio per Giulia Salemi

“Ti dico la verità, mi è parsa una vittoria spiazzante quella di Nikita, mi aspettavo Tavassi o Oriana. Nikita però ha fatto un percorso lungo tanti mesi ed è giusto sia stata premiata”. Ha esordito così Pierpaolo Pretelli ai microfoni di Tag24.it, sottolineando dunque quanto, a dispetto del risultato contro i pronostici, sia stato comunque contento del risultato finale a favore di Nikita Pelizon. L’attenzione del conduttore del GF Vip Party si è poi spostata sull’ottimo impatto avuto dalla sua fidanzata Giulia Salemi nel ruolo di opinionista “social”.

“Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei”. Pierpaolo Pretelli scherza e allo stesso tempo elogia Giulia Salemi, protagonista indiscussa negli studi del GF Vip. La giovane tra l’altro ha ricevuto elogi disparati, sia dai fan della trasmissione sia da chi come lei ha vissuto da vicino l’esperienza. Lo stesso Alfonso Signorini – per il quarto anno al timone del reality – ha avuto parole al miele in merito alla presenza e bravura di Giulia Salemi nel farsi portavoce del pensiero social.











