Ballando con le stelle, Gabriel Garko vincitore? / La finale con Ema e Alessandro…

Ballando con le stelle 2022, al via la fase finale: chi é il vincitore? Gabriel Garko compete con Ema Stokolma e…

Manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022, il dancing show che in finale vede contendersi la vittoria Gabriel Garko, Alessandro Egger e Ema Stokholma. La puntata finale é attesa per la prima serata di venerdì 23 dicembre 2022, a partire dalle 20:35 e, intanto, tra le pagine di Di più si parla, non a caso, dei grandi finalisti del format condotto da Milly Carlucci. A contrastare il fenomeno Garko, nel ballo, c’é la quota rosa rappresentata dalla conduttrice e dj Emma Stokholma, che a Ballando con le stelle fa partneraggio con Angelo Madonia e tra i due si é instaurato un legame inscindibile che trascende le lezioni di danza: “Mi imbarazzo, perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante, però posso dirlo. C’è dell’amore, da parte mia c’è”. Ballando con le stelle non é solo una competizione di ballo, e spesso può rappresentare il punto di partenza di una svolta, come nel caso della coraggiosa dj cresciuta in un paesino della Francia prima che lei si decidesse di fuggire via da casa. “Mi sono dovuta fidare del mio maestro, Angelo Madonia, mi sono lasciata andare e per una che ha avuto un passato come il mio non è stato facile»>. La finalista fa sapere di essere “cresciuta con mia madre e mio fratello e sicuramente lei non aveva tanta pazienza a insegnarmi le cose. Dentro casa mi sembrava tutto un film horror: violenza psicologica, fisica, sono cresciuta con l’idea di non fare per non sbagliare, stare in silenzio non facendo alcun tipo di rumore, non potevo fare niente”.

Rosalinda Cananvò, la relazione con Gabriel Garko/ "Interpretavo un personaggio"

Papabile vincitore di Ballando con le stelle 2022 può di certo dirsi Gabriel Garko, in primis per esperienza e fama maturate nello showbiz. L’attore dagli occhi di ghiaccio, nonostante abbia subito un infortunio nel percorso TV e un conseguente intervento chirurgico, non demorde e giunge a contendersi il titolo di primo classificato al dancing show, fortemente sostenuto dalla partner di ballo, Giada Lini, e i fedeli fan che gli vogliono bene da anni. “Non ho mai avuto un allievo così diligente: studia per ore, anche con il braccio immobile. E sul palco, anche se non ha un passato da ballerino, riesce a fare cose incredibili», spiegava la bionda professionista di Ballando, riferendosi al momento della fase di guarigione dell’ex attore di Ares film e fiction TV di successo, come l’Onore e il rispetto. “Provo molto dolore, ma non intendo mollare, per nessuna ragione al mondo”, sono le dichiarazioni del leone ferito Garko, a margine dell’incidente.

GABRIEL GARKO, INFORTUNI E DEDICA PADRE MORTO/ Le sorelle: "Dopo quella dedica..."

Alessandro Egger é il vincitore di Ballando con le stelle?

Tra i tre finalisti, a contendersi il titolo di vincitore di Ballando con le stelle vi é anche il fascinoso modello Alessandro Egger, in partnership con la bionda Tove Villfor. Sulla scia del successo di Ballando, il concorrente anticipa di avere in cantiere un futuro roseo e all’insegna delle novità. Questo dopo un passato sofferto alle prese con il dolore e un senso di solitudine profondi. “Sento di non essere mai stato amato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto, e credo che quando nasci sia un dono, a prescindere. E credo di non avere fatto mai niente di male“. Ma dopo Ballando con le stelle, il giovane può vivere una nuova fase della vita: “Dopo questa esperienza ho avuto dei contatti di lavoro e da Milano, dove vivo, mi trasferirò a Roma per coltivare il mio più grande sogno: quello di diventare attore. Ma condurrò anche un programma in TV”.

Gabriel Garko, nuovo infortunio a Ballando con le stelle: finale a rischio?/ Carlucci: "Ecco come sta"

Chi si aggiudicherà, quindi, il titolo di primo classificato a Ballando con le stelle 2022? A prescindere dal verdetto finale, di fatto il percorso intrapreso al dancing show, nel bene e nel male, rappresenta un nuovo traguardo nella vita dei tre “vincitori morali” e finalisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA