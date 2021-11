Ballando con le Stelle, pagelle 7a puntata/ Morgan spacca il web, Memo Remigi eliminato, Alvise “miracolato”

Pagelle settima puntata di Ballando con le Stelle: Alvise e Iannone incredibilmente in semfinale

C’è senza alcun dubbio Morgan tra i protagonisti della settima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il cantautore si prende le luci dei riflettori con un intenso monologo sull’amore perduto, ridimensionato – e forse mal interpretato – dalle critiche del web e da un’esibizione che, forse, non è stata una delle migliori. Ha ragione Zazzaroni quando dice che ha ballato poco, ma è altrettanto vero che la coppia Morgan-Tripoli si conferma l’unica in grado di sorprendere fino in fondo e, soprattutto, di proporre coreografie estremamente originali. Indipendentemente dall’esecuzione tecnica non possiamo immaginarci gli appuntamenti finali di Ballando con le Stelle 2021 senza questa coppia. Voto 8.

Scendiamo di un solo punto con Sabrina Salerno, che si conferma a buoni livelli ma che non spicca il volo come dovrebbe. E’ l’ora che si lasci andare di più. Voto 7. Stesso voto (7) a Valeria Fabrizi, sicuramente frenata dall’infortunio al ginocchio e quindi meno brillante del solito.

Ballando con le Stelle: Arisa solita minestra riscaldata?

Un po’ più stanco rispetto ai suoi standard Memo Remigi (7-), comunque sempre apprezzabile, anche nella sfida finale persa contro un Alvise Rigo (6,5) che si candida ad insidiare i favoriti con l’appoggio del pubblico. Emerge, finalmente, per brillantezza e allegria Federico Lauri Fashion Style: il parrucchiere dei vip ha fatto, tra mille imprecisioni e sbavature, ciò che gli è stato chiesto fin dall’inizio dai giurati, lasciarsi andare. Voto 6.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando accusano lo stesso problema della Salerno: oltre un certo livello non riescono ad andare. Ma restano sicuramente due elementi interessanti per abnegazione e passione. Voto 6,5. Non ci convince fino in fondo, invece, il duo formato da Arisa e Vito Coppola. Dopo tutte queste puntate si parla più di ciò che succede fuori dal palco che dentro. Vero che anche questo è spettacolo, ma alla lunga annoia. Anche se si tratta di gossip… Voto 6+.

