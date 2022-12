Ballerina/ Su Rai 3 il film d’animazione d’avventura prodotto tra Francia e Canada

Ballerina, film di Rai 3 diretto da Eric Summer

Ballerina va in onda oggi, sabato 24 dicembre, a partire dalle ore 15.05 su Rai 3. Il film d’animazione a tema d’avventura è prodotto tra Francia e Canada nel 2016 da Valerie d’Auteuil e diretto da Eric Summer in collaborazione con Eric Warin. Tra i doppiatori originali sono da menzionare Dane DeHaan, Elle Fanning, Julie Khaner e Terrence Scammell.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

Il film Ballerina è anche conosciuto con il titolo di Leap!, utilizzato principalmente nella distribuzione avvenuta negli USA. Il film d’animazione ha ottenuto un discreto successo dal punto di vista economico; ha infatti incassato oltre 100 milioni di dollari utilizzando unicamente 30 milioni di dollari per la realizzazione finale.

Balto/ Su Italia 1 il film con la voce di Phil Collins e Kevin Bacon

Ballerina, la trama del film

La storia di Ballerina vede al centro le sorti di una giovane ragazza senza genitori con un tenero sogno nel cassetto. Felicia sognava infatti di riuscire a diventare una stimata danzatrice professionista ma le scarse disponibilità economiche e i pochi mezzi a disposizione sono un ostacolo per nulla banale. Nonostante i timori decide di scappare dall’orfanotrofio che la ospitava da anni in compagnia del suo amico Victor, diretti verso Parigi. Una volta arrivati nella capitale francese i due amici sono costretti a separarsi al fine di trovare ognuno la propria strada.

Il ritorno di Prancer - la renna di Babbo Natale/ Su Italia 1 il film con Gavin Fink

Mentre il ragazzo trova lavoro, Felicia mette tutte le sue speranze nelle audizioni per una delle più prestigiose scuole di danza del paese. Nonostante la sua formazione carente riesce a fare colpo sulla giuria e ottiene un posto di prestigio all’interno della scuola. Sarà fondamentale nella sua crescita all’interno della struttura una donna di nome Odette, donna delle pulizie amabile e che decide di prendere sotto la sua protezione l’aspirante ballerina. Le aspettative e le pressioni del coreografo mettono costantemente in difficoltà la piccola Felicia, più volte appesa ad un filo e con il timore di non riuscire ad emergere all’interno del contesto. Dopo tante fatiche e sofferenze, la necessità di imparare in fretta vince sulla paura e conquista non solo la fama ma anche la possibilità di calcare i palchi più prestigiosi del mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA