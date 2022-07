Ballerini Battiti Live 2022: tutti gli ex Amici a Gallipoli/ Attesa per Martina, Christian, Nunzio, Cosmary

Ballerini Battiti Live 2022: presenti gli ex allievi di Amici

Non solo i cantanti più amati del momento sul palco del Battiti Live 2022 che torna in onda oggi, martedì 12 luglio, con la tappa da Gallipoli. Come ogni show musicale che si rispetti, a rendere più suggestive e trascinanti le performance degli artisti è la presenza di un corpo di ballo che fa parte del cast fisso dello show itinerante che, ogni anni, riscalda l’estate delle piazze della Puglia. Tante e talentuosi ballerini, questa sera, saliranno sul palco per accompagnare gli artisti che si esibiranno sulle note delle hit del momento trascinando in balli scatenati tutti i presenti in piazza.

Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico/ le prove della loro storia d'amore

Il corpo di ballo di Battiti Live 2022 non è formato da volti sconosciuti, ma da tanti giovani talenti che il pubblico di Mediaset conosce molto bene. Tanti ballerini, infatti, non sono alla loro prima esperienza televisiva, ma arrivato da una scuola che, per nove mesi, viene trasmessa da canale 5 entrando nelle case degli italiani.

Battiti Live 2022 Gallipoli/ Diretta e scaletta 19 luglio: da LDA a Malgioglio

I nomi degli ex allievi di Amici sul palco del Battiti Live 2022

Confermatissimo, dopo la prima, fortunata esperienza come ballerino è Tommaso Stanzani. L’ex allievo della scuola di Amici che, conclusa l’esperienza nel talent show ha anche trovato l’amore incontrando Tommaso Zorzi, ha convinto tutti e, tra i ballerini del Battiti Live 2022 c’è anche lui. Tra i nomi più attesi e che arrivano direttamente da Amici, poi, spicca quello di Martina Miliddi. La ballerina, oltre a far parlare di sè per il suo talento, fu anche una protagonista del gossip per la storia con Aka7even, nata e finita proprio nella scuola.

Federico Rossi confessa "Sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca..."/ A cosa si riferisce?

Gli altri ex allievi di Amici che sono stati arruolati nel corpo di ballo di Battiti Live 2022 sono Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, ex fidanzata di Alex. Pur non essendo arrivata alla fase serale, Cosmary è riuscita a conquistare il palco di Battiti Live 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA