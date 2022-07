Chi sono gli ex allievi di Amici Ballerini a Battiti Live 2022?/ Da Martina, Nunzio, Tommaso a Christian

Chi sono i ballerini di Battiti Live 2022

Non solo un grande cast di cantanti per Battiti Live 2022, ma anche un corpo di ballo che accompagna sul palco i vari artisti rendendo ogni esibizione più suggestiva. Esattamente come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, gli artisti che si esibiscono con hit orecchiabili e danzanti, sono accompagnati da ballerini tra i quali è facile riconoscere diversi volti noti. Anche quest’anno, infatti, Battiti Live, per formare il corpo di ballo ha pescato nella scuola di Amici di Maria De Filippi che, da ben ventuno anni sforna talenti.

Sul palco, così, nel corso delle varie tappe, ci saranno non solo cantanti nati proprio ad Amici come Albe, Luigi Strangis e Alex, protagonisti dell’ultima edizione, ma anche ballerini sia della ventunesima edizione vinta da Luigi che delle edizioni passate. Chi sono, dunque, gli ex allievi di Amici oggi ballerini del Battiti Live 2022?

Chi sono gli ex allievi di Amici oggi ballerini del Battiti Live 2022

Il primo ex allievo di Amici che torna a calcare il palco del Battiti Live 2022 è Tommaso Stanzani. Dopo la precedente esperienza, quest’anno, il fidanzato di Tommaso Zorzi sarà affiancato da altri ballerini del talent show di Maria De Filipp. Tra le ballerine spiccano Martina Miliddi che ha partecipato alla ventesima edizione ed era allieva di Lorella Cuccarini e Cosmary Fasanelli, reduce dalla fine della storia con Alex, conosciuto proprio ad Amici.

Tra i ballerini, invece, direttamente dalla ventunesima edizione, ci sono Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano che nel video in basso potete vedere danzare durante l’esibizione di Ana Mena.

