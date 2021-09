Ballo ballo/ Raffaella Carrà torna in prima serata nel docu ricordo (Rai 1)

Ballo ballo, il film basato sulle canzoni di Raffaella Carrà: cast e regia

Ballo ballo va in onda su Rai 1 oggi, 4 settembre 2021, dalle ore 21,30. Si tratta di una produzione italo/spagnola del 2020, un film dal titolo ‘(Explota Explota)’, sulla cui trama si ascoltano le canzoni più celebri della presentatrice, giornalista, soubrette, ballerina, attrice nata a Bologna, un simbolo dell’Italia artistica ovunque nel mondo: Raffaella Carrà. Regia e cast sono quasi del tutto spagnoli, d’altronde lo è la sceneggiatura del lungometraggio ‘Ballo ballo’, quindi direttore di scena è il cineasta iberico Nacho Álvarez, in italiano tradotto con i film ‘CCCP’ e ‘Millennium – Quello che non uccide’, un regista amatissimo in Spagna come lo era Raffaella.

Nel cast troviamo, nel ruolo principale di Maria, la bella iberica Ingrid García-Jonsson, un’attrice che ha conosciuto la fama extra-confine con lungometraggi come ‘Hermosa juventud’, attrice ancora troppo giovane per avere una filmografia corposa, ‘Ballo ballo’ è il vero trampolino di lancio per il suo futuro. Assieme alla Garcia-Jonsson un’attrice decisamente più celebre, Verónica Echegui che ha seminato un po’ in tutto il cinema mondiale e che merita la citazione per ‘La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day)’, ‘Mi stai ammazzando, Susana (Me estás matando, Susana)’, ‘Lasciati andare’ del 2017, con la regia di Francesco Amato, ‘La gran familia española’ con Antonio de la Torre, che ha mantenuto il titolo ispanico anche nella traduzione italiana.

Vediamo la trama del film Ballo ballo

Leggiamo la trama di Ballo ballo. Nella Spagna ancora presidiata dal franchismo degli anni ’70, Maria, dopo avere abbandonato a Roma un fidanzato italiano praticamente sull’altare, torna nel suo paese per capire che fare della sua giovane vita in un periodo comunque non facile per esistere in sicurezza e con la possibilità di seguire i propri sogni. In ogni caso, proprio nella capitale, Madrid, Maria incontra Ampalo, una ragazza dallo spirito libero che lavora come hostess di volo in una compagnia locale e le due ragazze decidono per la convivenza. Amparo aiuta Maria a trovare lavoro in aeroporto, come hostess di terra e finalmente qualcosa inizia a muoversi nella vita della giovane ragazza. La vera svolta è quando Maria deve consegnare una valigia a Pablo che l’ha dimenticata in aeroporto e, aiutati dal caso, entrambi si trovano negli studi televisivi di RTVE, e, ancora per caso, la ragazza riesce a farsi prendere nel corpo di ballo del programma ‘Le Sere di Rosa’. Nasce anche l’amore con Pablo, una storia che sarà sempre sottolineata dalle canzoni di Raffaella Carrà, la colonna sonora di tante generazioni anche spagnole.

Video, il trailer del film Ballo ballo





