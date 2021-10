Ballottaggi 2021, appaiono risultati del Lazio/ Errore su Eligendo: caos Viminale

Alla vigilia dei ballottaggi 2021 scoppia il caso Viminale nel Lazio. I cittadini dovranno recarsi alle urne domani 17 ottobre e lunedì 18 per esprimere le loro preferenze, ma evidentemente al Ministero dell’Interno hanno già le idee chiare sui risultati o forse sanno già chi saranno i vincitori. Sul sito di Eligendo, la piattaforma messa a punto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali, sono comparsi i dati con tanto di sindaci eletti. Un errore incredibile quello comparso sul sito che viene usato per le elezioni con l’obiettivo di fornire in tempo reale gli aggiornamenti sui dati di affluenze e risultati scrutini.

Un errore incredibile e al tempo stesso inspiegabile di cui ha dato conto Repubblica, precisando che comunque è stato subito corretto. Prima che le schede relative alle città delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, che devono tornare al voto per eleggere i rispettivi sindaci, qualcuno è riuscito a scattare qualche foto.

BALLOTTAGGI 2021, RISULTATI IN ANTICIPO SU ELIGENDO…

Le schermate sono scomparse, ma nell’era dei social niente sfugge o può essere cancellato per sempre. Ad esempio, il Viminale a Latina ha indicato quale vincitore, e quindi come sindaco eletto, Vincenzo Zaccheo, precisando anche che al secondo turno avrebbe ottenuto 34.861, quindi il 51% contro il primo cittadino uscente Damiano Coletta, che invece non sarebbe andato oltre i 33.494 voti. Per quanto riguarda Frascati, è stato invece indicato come vincitore l’ex sindaco Roberto Mastrosanti, a cui è stato attribuito il 71,4% delle preferenze, sconfiggendo quindi la candidata Francesca Sbardella.

Un vero e proprio caso che è destinato a far discutere, non solo perché grave, ma anche perché assurdo. Anche se questi risultati sono stati cancellati, come evidenziato da Repubblica, resta da capire come una cosa del genere sia potuta accadere e quali conseguenze avrà.



