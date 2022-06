Ballottaggio Catanzaro 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Donato o Fiorita: i seggi

ELEZIONI COMUNALI CATANZARO 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

Le Elezioni Comunali 2022 a Catanzaro hanno restituito una situazione incerta, nella quale tutto si deciderà solamente al ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno 2022 tra Valerio Donato e Nicola Fiorita. Sono proprio i due candidati di centrodestra e centrosinistra che si giocheranno, al secondo turno, la partita per diventare sindaco. Si deciderà il 26 giugno, inoltre, la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio Comunale che sarà alla guida della città calabrese per i prossimi 5 anni.

Ballottaggio Monza 2022, ipotesi nuovo Consiglio/ Allevi o Pilotto: i possibili seggi

I risultati definitivi alle elezioni comunali di Catanzaro 2022 ci dicono che il candidato di centrodestra Valerio Donato ha ottenuto il 44,01% delle preferenze e sfiderà il candidato di centrosinistra Nicola Fiorita, fermo al 31,71%. Antonello Talerico si è fermato al 13,12%, Wanda Ferro al 9,16%, Francesco Di Lieto all’1,66% e Antonio Campo allo 0,34%. Parlando invece dei risultati delle singole liste a sostegno dei due candidati, vediamo che Donato ha ricevute le seguenti preferenze nelle rispettive liste: Alleanza per Catanzaro 7,56%, Prima l’Italia 6,38%, Progetto Cz Catanzaro 6,05%, Catanzaro azzurra 5,87%, Riformisti Avanti 5,56%, Cambiamo con Toti 5,3%, #Fare per Catanzaro 4,96%, Rinascita 4,93%, Italia al centro 4,31%, Volare alto 2,89%. A sostegno di Nicola Fiorita, invece: Cambiavento 7,35%, Mo’ Fiorita sindaco 7,23%, Partito Democratico 5,8%, Movimento 5 Stelle 2,77%, Catanzaro Fiorita-Psi-Volt-Civiche 2,7%.

Mascherine oggi Cdm: cosa cambia dal 16 giugno/ Proroga obbligo trasporti e ospedali?

DONATO O FIORITA? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI CATANZARO

La situazione a Catanzaro è più difficile che in altre città d’Italia perché c’è l’ombra della cosiddetta “anatra zoppa”. Cosa vuol dire? Che se al ballottaggio dovesse vincere Fiorita, non avrebbe la maggioranza dei consiglieri. Questo perché Donato ha ottenuto un 53.62% con le liste a suo favore: dunque se il candidato del centrosinistra dovesse trionfare, non avrebbe in Consiglio Comunale la sua maggioranza. Questa situazione non è molto comune, ma proprio in Calabria si era già verificata a Lamezia con Gianni Speranza, che vinse al ballottaggio nonostante le liste del suo avversario avessero superato il 50%. In questo caso, infatti, non c’è il “premio di maggioranza”.

"Contagi Covid in rialzo, ma ospedali sotto controllo"/ Costa: "Estate tranquilla"

Consiglio Comunale Catanzaro con Donato Sindaco

In caso di vittoria di Donato al ballottaggio, i componenti del Consiglio comunale sarebbero 18 per la propria coalizione, oltre al sindaco, mentre sarebbero 8 quelli di Fiorita compreso il candidato sindaco. 4 invece i posti in Consiglio Comunale per la coalizione di Talerico, compreso il candidato sindaco, e 1 per la coalizione di Wanda Ferro, ovvero in teoria lei stessa. Vediamo la composizione del possibile Consiglio Comunale:

– Valerio Donato

– 3 Alleanza per Catanzaro: Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso

– 2 per Prima l’Italia: Rosario Lostumbo e Giovanni Costa

– 2 per “Catanzaro Azzurra”: Marco Polimeni e Alessandra Labello

– 2 per “Riformisti Avanti”: Giorgio Arcuri e Stefano Veraldi

– 2 per “Progetto Catanzaro”: Emanuele Ciciarello e Luigi Levato

– 2 per Catanzaro prima di tutto: Manuela Costanzo e Lea Concolino

– 2 per Fare per Catanzaro: Sergio Costanzo e Giorgia Siciliotto

– 1 per Rinascita: Giovanni Parisi

– 1 per Italia al Centro: Francesco Scarpino

– 1 per Volare Alto: Antonio detto Jonni Corsi

Opposizione:

– Nicola Fiorita

– 2 Cambiavento: Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo

– 2 per Mò: Daniela Palaia e Tommaso Serraino

– 2 per il Partito Democratico: Giusy Iemma e Fabio Celia

– 1 per il M5S: Danilo Sergi

– 1 Antonello Talerico

– 1 per Noi con l’Italia: Giulia Procopi

– 1 per Io scelgo Catanzaro: Raffaele Serò

– 1 per Catanzaro al centro: Antonio Barberio

– 1 per Fratelli d’Italia: Wanda Ferro

Consiglio Comunale Catanzaro con Fiorita Sindaco

Se invece dovesse vincere Fiorita, come abbiamo visto non ci sarebbe il “premio di maggioranza”, dunque la giunta sarebbe composta da 18 consiglieri della coalizione di Valerio Donato compreso il candidato sindaco, 9 per la coalizione di Nicola Fiorita, oltre a lui stesso nel ruolo di primo cittadino, 4 consiglieri delle liste di Talerico e 1 per la coalizione di Wanda Ferro.

– Nicola Fiorita

– 3 Cambiavento: Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo e Donatella Monteverdi

– 2 per Mò: Daniela Palaia e Tommaso Serraino

– 2 per il Partito Democratico: Giusy Iemma e Fabio Celia

– 1 per il M5S: Danilo Sergi

Opposizione:

– Valerio Donato

– 3 Alleanza per Catanzaro: Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso

– 2 per Prima l’Italia: Rosario Lostumbo e Giovanni Costa

– 2 per “Catanzaro Azzurra”: Marco Polimeni e Alessandra Labello

– 2 per “Riformisti Avanti”: Giorgio Arcuri e Stefano Veraldi

– 2 per “Progetto Catanzaro”: Emanuele Ciciarello e Luigi Levato

– 2 per Catanzaro prima di tutto: Manuela Costanzo e Lea Concolino

– 1 per Fare per Catanzaro: Sergio Costanzo

– 1 per Rinascita: Giovanni Parisi

– 1 per Italia al Centro: Francesco Scarpino

– 1 per Volare Alto: Antonio detto Jonni Corsi

– 1 Antonello Talerico

– 1 per Noi con l’Italia: Giulia Procopi

– 1 per Io scelgo Catanzaro: Raffaele Serò

– 1 per Catanzaro al centro: Antonio Barberio

– 1 per Fratelli d’Italia: Wanda Ferro

Risultati spoglio Catanzaro – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia











© RIPRODUZIONE RISERVATA