Balotelli VS Chiellini/ SuperMario: “Potevi dirmi le cose in faccia”. Pure Cassano…

Pubblicità

Dopo le infuocate parole di Giorgio Chiellini, ecco che non sono mancate le inevitabili polemiche, suscitate proprio dai diretti interessati delle pesanti accuse lanciate dal difensore della Juventus, durante una lunga intervista concessa a Repubblica. Come ben ricordiamo, allora, presentando la sua autobiografia, Giorgio Chiellini non aveva avuto parole al miele per diversi soggetti, in primis Mario Balotelli, il quale tramite i social si è sentito in dovere di rispondere per le rime al collega. Tramite una serie di Stories su Instagram il calciatore del Brescia, infuriato, non le ha mandate a dire e citando direttamente Chiellini, Balotelli ha scritto: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano”. Infine un’ultima stilettata da parte di SuperMario: “Se questo vuol dire essere un campione allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

Pubblicità

BALOTELLI VS CHIELLINI: INTERVIENE ANCHE ANTONIO CASSANO

Ovviamente le polemiche volate tra Chiellini e Balotelli in queste ore non sono passate inosservate e non solo per i tifosi dei due giocatori, ma pure agli occhi di ex compagni e colleghi, come di Antonio Cassano. Durante una diretta Instagram con Vieri, l’ex bomber della Sampdoria non ha esitato a dire la sua sulla ben triste vicenda: “Mario lo conosco superficialmente perché l’ho solo avuto qualche volta come compagno in Nazionale. È un bambino, un bravo cristo”. E su Chiellini invece Fantantonio ricorda: “Quanto a Giorgio, in campo è da ammazzare, ma fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia mai conosciuto. Se ha detto certe cose avrà avuto i suoi motivi, non mettiamoci in mezzo a questo casino…Comunque mi farò mandare il suo libro”. Insomma si attende di leggere il libro incriminato prima di aggiungere altro per Antonio Cassano, che pure aggiunge sui social: “Con Chiellini sono stato dieci anni in nazionale e lo conosco bene. È educato, serio, un ragazzo eccezionale”. Se in campo il rapporto è stato conflittuale, ecco che lontano dal pallone il rapporto tra Cassano e Chiellini è sempre stato ottimo. Staremo a cedere come proseguirà la vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA