Baltimora con “Parole di Burro” a X Factor 202/ Riuscirà a trionfare con Carmen Consoli?

Baltimora alla “sfida” Carmen Consoli per il secondo live di X Factor 2o21

Baltimora torna protagonista per la seconda puntata dei live di X Factor 2o21 oggi, 4 novembre. Questi interpreterà per il roster di Hell Raton la splendida canzone “Parole di Burro” di Carmen Consoli. Tutto il suo spirito elettronico fuso a un cantautorato veloce e dinamico ha decisamente colpito nel segno, al punto da guadagnarsi una serie di complimenti unanimi da parte dei giudici e un forte apprezzamento anche sul web. Sul suo profilo Instagram da oltre 7 mila follower non si contano infatti i commenti emozionati di chi ha avuto modo di osservare l’esibizione.

Uno dei punti a favore del ragazzo è sicuramente la sua abilità da musicista, capace di passare con estrema naturalezza dalla chitarra al pianoforte, sicuramente armi che lo hanno aiutato particolarmente a sviluppare la potenza della sua voce. L’unica nota negativa della prima esibizione è stata forse la parte rap inserita nella canzone, risultata secondo alcune opinioni leggermente calante. Per il suo giudice e non solo però, il risultato è stato comunque di alto livello considerando anche il fatto che fosse la prima grande apparizione su un palco così importante.

Baltimora ottimo debutto al live di X Factor 2o21, ecco come sono andati la scorsa settimana

Lo scorso giovedì Baltimora è andata finalmente in onda la prima puntata dei live di X Factor 2021, occasione per osservare con maggiore coinvolgimento le abilità dei talenti in gara quest’anno. Fra i concorrenti è riuscito ancora una volta a mettersi in mostra Baltimora, nome d’arte di Edoardo Spinsante. Il giovane talento di soli 20 anni, originario di Ancona, era riuscito a colpire i giudici grazie alla qualità della sua scrittura e all’energia delle sue esibizioni già nella fase di selezione. Con i brani inediti “Colore” e “Altro” ha infatti superato brillantemente le varie fasi dei casting, arrivando agli home visit con l’unico obbiettivo di convincere Hell Raton del suo valore. In quell’occasione ha stupido il giudice con una strepitosa performance, proponendo una cover del brano di Luigi Tenco, “La ballata della moda”. Per il primo live show le aspettative erano molto alte, sopratutto conoscendo il potenziale dimostrato nelle uscite precedenti, così Hell Raton ha guidato il giovane talento verso una scelta di sicuro successo ed impatto. Infatti, si è presentato sul palco riproponendo il suo pezzo “Altro”, stupendo stavolta non solo i giudici ma anche il pubblico.

