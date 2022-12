Balto 2: Il mistero del lupo/ Su Italia 1 il film con Maurice LaMarche

Balto 2: Il mistero del lupo, film su Italia 1 diretto da Phil Weinstein

Balto 2: Il mistero del lupo va in onda oggi, domenica 25 dicembre, su Italia 1 a partire dalle 10.25. Il film di animazione del 2002 ha come titolo originale Wolf Quest. prodotto da Universal Cartoon Studios. La regia è di Phil Weinstein. Le voci originali dei personaggi sono: Maurice LaMarche (Balto), Jodi Benson (Jenna), Lacey Chabert (Aleu), David Carradine (Nava), Mark Hamill (Niju), Charles Fleischer (Boris), Peter MacNicol (Muru), Rob Paulsen (Terrier). L’animazione di questo film è stata realizzata dalla Wang Film Productions.

Negli Stati Uniti non è uscito nelle sale cinematografiche come Balto ma in DVD/Video e VHS. Successivamente è stato trasmesso in televisione e le avventure dell’husky concluderanno con Balto sulle ali dell’avventura del 2004. Balto 2 è il sequel di Balto. A differenza del primo film uscito nelle sale cinematografiche, Balto 2 non fa riferimento a una storia vera, ma la sceneggiatura è stata scritta appositamente per essere distribuito nel mercato dell’home video. Gli autori della colonna sonora, hanno trovato ispirazione per la composizione del brano, studiando la teologia degli aborigeni dell’Alaska. Il sequel di Balto 2 è Balto sulle ali dell’avventura che vede protagonista lo stesso cane del precedente film.

Balto 2: Il mistero del lupo, la trama del film

In Balto 2: il mistero del lupo il cane da slitta Balto con grande coraggio riesce a salvare in Alaska la comunità di Nome da un’epidemia di difterite. Con questo gesto valoroso viene stimato e preso in considerazione da tutti. In primavera Jenna, la compagna di Balto diventano genitori di una cucciolata di splendidi cani. I piccoli riescono tutti a trovare una nuova casa, l’unica che non viene adottata è Aleu perché assomiglia troppo a un lupo, caratteristica che la rende simile al padre. Da tempo Balto è perseguitato da un sogno che lo ossessiona, in cui vede un branco di lupi e un corvo. Ne parla con la sua amica oca Boris, ma nessuno dei due riesce a darne una giusta interpretazione.

Un anno dopo, Aleu viene scambiata da un cacciatore per un lupo e quasi rischia di morire. A questo punto il padre è costretto a raccontare alla figlia la verità sulle sue origini. Scioccata dalla rivelazione, Aleu fugge da casa e si allontana dai suoi genitori per mettersi alla ricerca dei suoi antenati.

Quando Balto si rende conto che la figlia è fuggita e potrebbe essere in pericolo, si mette sulle sue tracce e affronta le ghiacciate dell’Alaska per riportarla a casa sana e salva. Fortunatamente Balto trova la figlia, ma la cagnolina si rifiuta di tornare a Nome, fino a quando non scoprirà le sua vera identità. Balto si rende conto quali siano i suoi sentimenti e decide di non lasciarla sola, ma accompagnarla nel suo viaggio. Dopo qualche disavventura, i due devono vedersela con un branco di lupi affamati, con a capo Nava, un anziano lupo-sciamano che non sembra essere meravigliato dalla loro presenza, perché è da tempo che li stava aspettando.

