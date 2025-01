Balto, film diretto da Simon Wells

Balto è il film di animazione del 1996 che Italia 1 manda in onda il 1 gennaio 2025 alle ore 14.30. La pellicola è distribuita da U.I.P. e prodotta da Steve Hickner. La regia è di Simon Wells. Inizia a dirigere spot pubblicitari e poi lavora nel campo delle animazioni. Esordisce come regista in “Fievel conquista l’America”, dirige il “Principe d’Egitto”, è supervisore in “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”. I film più recenti che ha diretto sono “Knights of the Damned e Milo su Marte”. La voce originale dei due orsi Muk e Luk è di Phil Collins. Kevin Bacon è la voce originale di Balto. La voce originale della cagnolina Jenna è di Bridget Fonda.

La vicenda di Balto accaduta veramente, ha dato vita alla “Iditarod Trail Sled Dog Race”, una gara di velocità e resistenza dove ogni anno nel mese di marzo, cani da slitta percorrono 1600 Km. Al Central Park di New York gli è stata dedicata una statua. Nel 1996 la pellicola si è aggiudicata il “Kansas City Film Critics Circle Award” come miglior film d’animazione. Nel 2002 è stato prodotto il primo sequel dal titolo “Balto il mistero del lupo”, due anni dopo nelle sale è uscito “Balto sulle ali dell’avventura”.

La trama del film Balto: una storia di eroismo

Il film racconta una storia accaduta nel 1925 in una località dell’Alaska. Balto è un cane particolare, metà lupo e metà husky che sogna di diventare un cane da slitta. Orfano dalla nascita viene temuto dalla gente per le sue origini e disprezzato dai cani di razza pura. L’unica a non temerlo è Rosy, una bambina proprietaria di Jenna una husky di razza pura, di cui Balto perde la testa ogni volta che l’incontra. Anche Steele è innamorato della cagnetta, ma non perdona al suo rivale di essere più agile e veloce di lui. Meno male che Balto può contare sull’amicizia di due orsi polari, Luk e Muk e Boris un’oca russa.

Arriva l’inverno e a Nome si diffonde la difterite. Molte persone si ammalano rischiando la morte. Il medico non può più curare nessuno perché finisce l’antitossina. Riesce a trovarla nelle località vicine al paese, ma una tempesta ostacola gli spostamenti. L’unica soluzione è far arrivare l’antidoto a Nenana, dove termina la ferrovia e poi recuperarla con i cani da slitta.

Viene fatta una selezione e scelti i cani più valorosi e robusti. Nonostante sia il più veloce viene scartato perché meticcio. Steel è alla guida dei cani, prende la medicina, ma poi non riesce a tornare indietro. Quando Balto non vede arrivare la slitta, organizza una spedizione di soccorso con i suoi amici per recuperare il farmaco, dimostrando a tutti il suo eroismo.