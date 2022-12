Balto/ Su Italia 1 il film con la voce di Phil Collins e Kevin Bacon

Balto, film di Italia 1 diretto Simon Wells

Il prossimo sabato 24 dicembre alle ore 14.00 su Italia 1 andrà in onda Balto, un film d’animazione appartenente al genere d’avventura prodotto tra UK e Stati Uniti d’America nel 1995 e diretto da Simon Wells. Tra le voci celebri prestate al progetto spiccano quelle di Kevin Bacon, Phil Collins, Jim Cummings e Bridget Fonda.

Balto: la trama del film

Il film racconta delle tragiche vicende che colpirono realmente una regione dell’Alaska nel pieno delle intemperie invernali. Nello specifico, una particolare epidemia colpì una piccola città costringendo diversi bambini a lottare tra la vita e la morte.

La necessità di agire secondo le direttive mediche e utilizzare uno specifico vaccino portò le autorità a puntare su una tempestiva spedizione ma le distanze furono un problema per nulla banale. Il particolare siero che serviva per contrastare la malattia si trovava ad oltre mille chilometri di distanza e con le condizioni meteorologiche sempre più impeditive risultava quasi impossibile pensare che la spedizione potesse andare a buon fine.

L’unico modo per ricevere le cure il prima possibile era fare affidamento su una squadra addestrata di cani da slitta, capaci di correre anche con la neve battente e per diverse ore. Quella che sembrava l’unica speranza si rivela presto un ulteriore problema; la squadra di amici a quattro zampe non riesce a sostenere il peso della refurtiva e contemporaneamente a gestire la traiettoria da seguire per arrivare a destinazione.

La vita dei piccoli è ormai attaccata ad un filo ma la risposta ai terribili presagi arriva da un animale che tutti aveva ignorato. Il tenero e audace Balto, mal considerato solamente per la sua razza a metà tra un cane e un lupo, riesce a salvare la vita sia dei cani da slitta che dei bambini. Recupera la traiettoria della slitta al netto dei medicinali e guida tutti verso la destinazione. Grazie al suo prodigioso aiuto, tantissimi bambini riuscirono a vivere la propria vita sconfiggendo la terribile malattia infettiva.

