Bambini scomparsi, aumentano rapimenti/ “47 minori al giorno svaniscono nel nulla”

Bambini scomparsi, è allarme in Italia, i rapimenti sono in aumento, ed attualmente almeno 47 minori al giorno svaniscono nel nulla. Fortunatamente molti di questi casi si risolvono in tempi brevi grazie alle ricerche, altri invece, come quello della piccola Kata, restano un mistero. Il quotidiano La Verità ripercorre storicamente le scomparse che ancora non hanno avuto risposte, sottolineando un incremento del numero di bambini strappati ai genitori da malintenzionati in tutta Europa, in particolare sul territorio nazionale del 24% nel 2022 in più rispetto al 2021.

Lo scorso anno 250.000 bambini europei sono scomparsi, un dato allarmante confermato anche dal numero dei ritrovamenti in netta minoranza, e cioè solo 2423 su 5908 in Italia. Molti rapimenti avvengono in pieno giorno, sotto lo sguardo di passanti e in città affollate, come accaduto per Kata, ma anche per altri tentativi non riusciti, come quello della donna marocchina che a Milano ha tentato di afferrare un bambino di due anni e portarlo via mentre giocava con i fratellini e la mamma era in gelateria.

Bambini scomparsi, meno della metà vengono ritrovati

I rapimenti sono in aumento in Italia, bambini scomparsi portati via alle famiglie in pieno giorno. Il livello di attenzione è ai massimi livelli dopo i casi degli ultimi mesi, fortunatamente alcuni sventati prontamente dai genitori o dall’intervento di persone esterne. Come riporta La Verità, un mese fa a Vercelli, una donna ha tentato di portare via una neonata di 4 mesi che si trovava in chiesa, ad aprile invece un bimbo di Fiumicino è scampato al tentativo di rapimento da parte di un uomo di 50 anni che si era introdotto nel giardino di casa.

Spesso i rapitori usano espedienti e tattiche per coinvolgere i minori ed attirare l’attenzione per farsi seguire, altre volte invece agiscono sotto gli occhi dei genitori che si vedono strappare i figli con violenza dalle braccia. Non tutti finiscono per il meglio, ricorda il quotidiano, con l’esempio forse più rappresentativo nella storia, quello della scomparsa di Angela Celentano, della quale non si hanno più tracce dal 1996, altro caso in cui apparentemente nessuno ha visto nulla, la piccola è sparita e anche dopo anni di dolore e ricerche fallite, per la famiglia resta ancora difficile rassegnarsi.











