Bandiera italiana, significato colori/ Verde, bianco e rosso: pianure, neve e sangue

La bandiera italiana è uno dei grandi simboli del nostro splendido paese, orgoglio dei nostri concittadini ancora di più in questi ultimi mesi di emergenza causa coronavirus. Moltissimi coloro che hanno esposto sui propri balconi il tricolore, quasi a comunicare il fatto che l’Italia si sarebbe prima o poi rialzata, anche nei momenti più bui, nel picco dell’epidemia di fine marzo/inizio aprile. Una bandiera italiana che oggi, 2 giugno 2020, sventolerà ancor di più nelle nostre città, simbolo della Festa della Repubblica che ricorre appunto oggi, in ricordo del passaggio dallo stato monarchico a quello liberale. Come tutti sanno, la nostra bandiera è composta da tre colori, che partendo dall’asta sono verde, bianco e rosso, tre bande verticali di eguale misura. Perchè questi colori? Il verde come le nostre pianure, il bianco come le nevi di Alpi e Appennini, e il rosso come il sangue che i nostri compatrioti hanno versato per unire la nostra terra. Forse non tutti però sono a conoscenza che il nostro vessillo è definito dall’articolo 12 della Costituzione della repubblica italiana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.

BANDIERA ITALIANA APPARSA PER LA PRIMA VOLTA A GENOVA

Una legge che regolamenta l’utilizzo della stessa bandiera, e che prevede di conseguenza il reato di vilipendio. Inoltre, ne viene prescritto l’insegnamento nelle scuole al pari di altri grandi simboli della nostra nazione. Bandiera italiana che è divenuta famosa nel mondo anche grazie alle Frecce Tricolori, che proprio questa mattina sono passate sui cieli di Roma, concludendo il giro d’Italia iniziato lo scorso 25 maggio, un abbraccio tricolore che ha unito nel giro di pochi giorni la nostra splendida penisola, da nord a sud. Ma quando comparvero per la prima volta i colori della nostra bandiera? La storia racconta di una prima apparizione pubblica datata 21 agosto 1789, precisamente in quel di Genova, dove venne apposta una coccarda appunto con il bianco, rosso e verde tipici del vessillo italiano. L’11 ottobre del 1796 fu invece la volta del primo stendardo militare, adottato dalla Legione Lombarda. Fu comunque a metà ‘800 che la bandiera si diffuse in maniera esponenziale, in concomitanza con il Risorgimento e la proclamazione del Regno d’Italia.



