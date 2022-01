Banega alla Roma?/ Calciomercato, Pinto ha incontrato il suo agente

CALCIOMERCATO NEWS: INCONTRO PER BANEGA ALLA ROMA

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa e l’ultima ipotesi emersa in questo senso riguarda il possibile arrivo di Ever Banega alla Roma. L’intenzione dei dirigenti giallorossi sarebbe quella di sorprendere ancora una volta il tecnico José Mourinho, rimasto stupito dall’arrivo di Oliveira dal Porto, consegnandogli un ulteriore elemento utile per il centrocampo in vista del prosieguo della stagione.

CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara, Fazio e Santon in partenza, Ciervo è del Sassuolo

Secondo quanto emerso dai principali quotidiani sportivi, il direttore Tiago Pinto nella giornata di ieri avrebbe incontrato Marcelo Simonian, procuratore appunto di Banega, ed i due avrebbe parlato anche dalla possibilità di portare l’argentino a Trigoria. Sotto contratto con l’Al-Shabab Club fino al 2023, Banega in questa stagione ha sin qui realizzato 5 reti e fornito cinque assist vincenti per i suoi compagni in 17 presenze complessive tra campionato e coppa.

Calciomercato Roma/ Chieste informazioni per Santamaria del Rennes

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI BANEGA ALLA ROMA

La possibilità di vedere Ever Banega alla Roma non è quindi da accantonare sul nascere per questi ultimi giorni di calciomercato invernale. La situazione potrebbe evolversi da qui alla fine di gennaio ma il dirigente giallorosso Pinto potrebbe aver parlato con l’agente Simonian anche di altri giocatori come il giovane centrale Facundo Medina del Lens e quindi non solo di Banega.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Ufficiale Reynolds al Korkrijt, in quattro per Diawara

© RIPRODUZIONE RISERVATA