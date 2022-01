CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara, Fazio e Santon in partenza, Ciervo è del Sassuolo

CALCIOMERCATO ROMA: TRE GIOCATORI IN USCITA

In casa Roma si attendono eventuali sorprese last-minute in entrata dal calciomercato di gennaio se ci saranno occasioni da cogliere ma intanto il direttore generale Pinto, stando alle indiscrezioni più recenti, sarebbe a Milano per sistemare tre situazioni spinose, ovvero le partenze di Amadou Diawara, Federico Fazio e Davide Santon. Questi tre calciatori vengono considerati in esubero per la rosa di mister Mourinho sin dalla scorsa estate ed i giallorossi puntano a cederli così da accontentare i giocatori e risparmiare sugli ingaggi.

Calciomercato Roma/ Chieste informazioni per Santamaria del Rennes

Il centrale argentino Fazio, rifiutate tutte le varie opzioni presentategli finora, sarebbe vicino ad accettare il corteggiamento della Salernitana che agisce tramite il direttore Walter Sabatini. Per il centrocapista Diawara, dopo l’interesse manifestato dal Valencia, pare ora essere vicino al Torino del tecnico Juric. Da definire invece il futuro di Santon che, stando a Sky Sport, avrebbe già respinto al mittente le tre proposte pervenute dal suo entourage.

Calciomercato Roma/ Ufficiale Reynolds al Korkrijt, in quattro per Diawara

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La dirigenza della Roma è attiva su più fronti in questa fase finale della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i giallorossi avrebbero completato il trasferimento di Riccardo Ciervo al Sassuolo a titolo definitivo. Ala sinistra classe 2002, Ciervo nella stagione attualmente in corso in prestito alla Sampdoria ha collezionato 12 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da due assist vincenti offerti ai suoi compagni.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho: "Gli acquisti ci hanno migliorato, Veretout e Perez..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA