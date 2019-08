Bar Refaeli incinta del terzo figlio/ Red Carpet a Venezia: pancino bene in vista

Bar Refaeli ha sfilato sul red carpet della seconda giornata dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia, mostrandosi incinta in tutto il suo splendore. Per l’occasione è stato presentato il film “Marriage Story”, con Scarlett Johansson e Adam Driver e la regia di Pedro Almodóvar che ha anche ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Tra i personaggi che hanno attirato maggiormente l’attenzione sfilando sul tappeto rosso, la modella ha catturato tutti quanti. Presentandosi in passerella con uno spettacolare abito tubolare nero con tacchi neri. Senza maniche, con il collo chiuso e una borsa come accessorio, la modella israeliana ha mostrato la sua pancia incinta, venendo ripetutamente fotografata. Come complemento del suo look, ha voluto optare per semplici orecchini in verde smeraldo e un fiocco da ballerina che ha mostrato il suo viso tondo e splendente.

Bar Refaeli, incinta del terzo figlio sfila alla Mostra del Cinema

Dopo essersi sposata nel 2015 e aver avuto due figlie, Liv di 3 anni ed Elle che a ottobre ne festeggerà uno, la modella aveva confidato attraverso il suo account Instagram, che lei e il marito Adi Ezra, uomo d’affari israeliano, avrebbero aumentato la famiglia nel corso dei prossimi mesi. Refaeli e Adi ha accolto con amore la loro seconda figlia a ottobre 2017, poco dopo l’arrivo della prima ed ora, un anno dopo, daranno il benvenuto al terzo. In entrambe le gravidanze Bar Refaeli ha tenuto costantemente informati i suoi quasi tre milioni di follower, in particolare postando scatti e fotografie in dolce attesa. Quindi è molto probabile che anche questa volta faccia lo stesso. Di recente proprio Bar, ha postato una fotografia sul suo profilo, scattata da una fotografa d’eccezione, la sua primogenita Liv: “So che non è il miglior scatto mai fatto, ma la mia bambina di 3 anni ha preso la macchina fotografica e mi ha ripresa. Dal momento che non mostro le mie figlie, mostrerò i loro ‘talenti'”, ha scritto la modella.

