Barbara Alberti, salta confronto con Francesca Cipriani/ Spunta lettera in ascensore

Ieri sera sarebbe dovuto andare in scena il confronto tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani a Live Non è la d’Urso ma alla fine qualcosa non è andato secondo i programmi. Durante la permanenza della scrittrice nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex Pupa aveva aspramente criticato il comportamento della Alberti ricordando le offese che la stessa le aveva rivolto in passato, quando l’aveva bollata come un “prosciutta rifatta”. Parole che avevano fatto molto soffrire la Cipriani che aveva accusato la Alberti di essere nemica delle donne. Dopo la sua uscita (volontaria) dal reality, Barbara d’Urso aveva dato ad entrambe le donne la possibilità di potersi confrontare e il fatidico incontro si sarebbe dovuto svolgere nel fatidico ascensore simbolo del programma domenicale di Canale 5. Prima della chiusura della puntata però, la d’Urso ha spiegato: “oggi sono successe delle cose”, ha anticipato, nonostante i promo. Ma il fatidico incontro alla fine non si è tenuto.

BARBARA ALBERTI, SALTA CONFRONTO CON FRANCESCA CIPRIANI A LIVE NON È LA D’URSO

Come mai è saltato l’incontro tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani? “Era tutto pronto, l’ascensore era pronto, l’albergo per Barbara Alberti era pronto, il biglietto del treno era fatto…”, ha spiegato la padrona di casa. Eppure la scrittrice ieri mattina avrebbe chiamato la produzione di Live Non è la d’Urso spiegando che non se la sentiva più di partecipare. Il motivo è stata sempre la conduttrice a svelarlo: “Perchè tra ieri sera e stamattina ha visto tutte le cose che tu hai fatto”, ha spiegato. Francesca Cipriani si è detta incredula ma la d’Urso ha proseguito: “Premesso che ho un grandissimo rispetto e ammirazione per Barbara Alberti ma lei non se l’è sentita, ti ha scritto una lettera che sta nell’ascensore”. Tuttavia, a causa dell’ora ormai inoltrata non è stato possibile leggere la missiva indirizzata dalla Cipriani che probabilmente sarà resa nota nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Nel frattempo l’ex Pupa ha dato della “paracul*” alla Alberti. “Lei mi ha detto che si è resa conto di tutto quello che ha fatto”, ha aggiunto. La Cipriani, di contro, aveva solo intenzione di stringerle la mano e farsi le reciproche scuse, cosa a cui, a quanto pare, la Alberti non sarebbe ancora pronta. Clicca qui per il video

