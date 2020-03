Barbara Bouchet/ “Ho portato la palestra in tv. La pensione? Non…” (Domenica in)

Barbara Bouchet si racconta oggi pomeriggio nel salotto di Domenica In. Attrice di successo e madre dello chef Alessandro Borghese, è nota a tutti per aver portato in tv il fitness: nel 1986, infatti, è stata al timone dei programmi “In forma con Barbara Bouchet” e “Body Body, appuntamento per essere in forma”, due format ai quali si è accostata dopo essersi allontanata, per qualche tempo, dal mondo del cinema: “sono fiera di aver portato la ginnastica alle donne italiana”, ha detto la diva in un’intervista concessa a Storie Italiane. “Io l’ho sempre fatta per i fatti miei, poi a 39 anni ho detto basta con il cinema che facevo. A 40 anni non è il caso, esco e fra 10 anni torno, però non sono una persona che può stare a casa a fare niente – ha precisato l’attrice – allora mi sono reinventata. (Mi sono detta, ndr) Che cosa mi piace? Mi piace la salute, il benessere, la palestra e allora mi sono inventata la prima palestra in tv”.

Barbara Bouchet: “Se vivo con 511 euro di pensione? Non è così”

Negli ultimi anni si è parlato a lungo di Barbara Bouchet e in particolare in merito alla pensione da 511 euro che non le consentirebbe di vivere agiatamente. “Devo ancora lavorare, credo che lo farò per tutta la vita”, ha detto la diva in un’intervista concessa a Spy, dove specificava che i suoi produttori dell’epoca non le hanno mai versato i contributi. L’attrice, però, ha chiarito che l’intervista è frutto di un equivoco, e se i fatti sono confermati, la sua reazione è ben distante da quella trasmessa nelle dichiarazioni. Ospite nel salotto di Storie Italiane, infatti, Barbara Bouchet ha chiarito una volta per tutte la vicenda: “vengo dagli Stati Uniti, dalla Germania, dove tutto è perfetto, sotto quel punto di vista, e quindi a 65 anni quando sono andata a riscuotere non c’era niente. Però ormai è passato; la giornalista l’ha scritto in una maniera, che io purtroppo devo campare solo con 511 euro. Per fortuna, non è così”.

Barbara Bouchet: “Mio marito Gigi…”

Attrice e personaggio televisivo di successo, Barbara Bouchet è mamma di due figli, Max e Alessandro Borghese, nati dal suo matrimonio con Luigi Borghese, scomparso nel 2006. “Quando ho conosciuto Gigi mi ha stravolto con la sua simpatia verace, napoletana, che non conoscevo in nessuna maniera”, ha detto la Bouchet a Storie Italiane sottolineando la freddezza degli uomini americani e tedeschi incontrati fino a quel momento. “Lui era l’allegria in persona – ha ricordato la diva – Delle volte non lo capivo, perché parlava in napoletano stretto, ho comprato anche il dizionario di napoletano, adesso lo capisco benissimo”. Un amore, il loro, che nel tempo ha trovato il suo equilibrio perfetto: “all’inizio era molto geloso, ho dovuto raddrizzarlo, gli ho detto ‘guarda, se vuoi stare con una persona che è famosa, io quando sono fuori devo essere gentile, diplomaticamente, se io andassi fuori strada, avresti tutte le ragioni’. E lui – ha ricordato la Bouchet – non ha mai fatto più il golosone. Il matrimonio ha retto anche per questo, non mi ha mai messo i paletti, non mi ha mai rimproverato […] mi ha assecondato in tutto”.



