Barbara Bouchet/ “Io nonna? Alessandro Borghese è molto protettivo con le sue figlie”

La grandissima Barbara Bouchet è stata ospite stamane presso gli studi di “C’è Tempo Per…”, programma in onda tutti le mattine su Rai Uno. La splendida attrice originaria della Repubblica Ceca ha esordito parlando della ginnastica, lei che è divenuta famosa in Italia anche per i suoi video tipicamente anni ’70 e ’80 in cui appunto insegnava alle casalinghe a fare gli esercizi in casa: “Sono molto fiera di questo fatto, aver portato le donne italiane a prendersi cura di loro stesse con la ginnastica, quando sono arrivata in Italia nessuno lo faceva. La prima ginnastica inizia nel letto – racconta ancora l’attrice – appena mi sveglio muovo le dita del piedi, poi le caviglie, porto le ginocchia al petto, poi le gambe in su”. Una grande carriera quella della Bouchet, ma l’attrice 76enne ha dovuto faticare e non poco per arrivare dove è ora: “Sono andata via di casa giovanissima, ma non lo consiglierei oggi ai giovani, se mio figlio me lo avesse chiesto da giovane sarei morta come madre. Io purtroppo avevo una situazione non idonea a casa, i miei genitori litigavano sempre e quando sono andata a Los Angeles sono andata a trovare un’amica e ho chiamato casa dicendo che non sarei tornata”.

BARBARA BOUCHET: “TARANTINO UN MALEDUCATO”

Subito dopo è stata raggiunta anche dalla famiglia, e tutti insieme hanno iniziato a lavorare in una piantagione di cotone: “Mamma pensava che fosse tutto d’oro in Usa e invece siamo finite nel campo di cotone. Il nostro sponsor che ci ha portato in America, che ci ha pagato il viaggio, ci ha dato un lavoro ed era quello: quando ha visto dove eravamo finiti voleva tornare indietro”. Barbara, che era bellissima fin da ragazzina, ha così iniziato a fare i concorsi di bellezza “il primo a 14 anni”, indirizzata grazie ad una donna che lavorava in una palestra. Quindi ha iniziato a fare recitazione e poi è stata chiamata per un provino per un film importante in cui è stata presa. “Ho fatto più di 120 film in carriera”, ha aggiunto la Bouchet, ricordando anche di essere la musa di Tarantino: “Non avevo mai visto un suo film – ha spiegato – ma due giornalisti mi dissero che ero la sua icona e mi fecero vedere la sua intervista in cui lo diceva. Lo ringrazio di cuore perchè ha dato risalto ai film cosiddetti di Serie B”.

“MIO FIGLIO ALESSANDRO BORGHESE TIENE MOLTO ALLA PRIVACY DELLE MIE DUE NIPOTINE”

Peccato però che il rapporto fra i due non si sia chiuso nel migliore dei modi: “I rapporti si sono guastati perchè era un po’ maleducato, mi ha dato tante buche; ogni volta che avevamo un appuntamento non appariva, e alla terza volto ho detto ciao”. Sul figlio, il noto chef Alessandro Borghese: “E’ molto richiesto da tutti, grandi e piccoli. Da mamma non mi posso rimproverare molto, non c’ero mai per lavoro e lui oggi si rende conto di quanto sia complicata la vita da genitori anche perchè ha due figli. Come nonna? Vorrei portare le mie nipotine a passeggio, Alessandra e Arizona, ma non posso farlo perchè Alessandro le vuole proteggere e non vuole che vengano paparazzate. il problema è che io sono famosa, mentre sua moglie non è famosa quindi lei può portarle in giro”. Infine, sulla sua recitazione in “Metti la nonna in freezer”: “Non avevo mai fatto il ruolo di una morta quindi va bene… le nonne sono il perno e ancora di più oggi”.



