Barbara Capponi e Pietro Forconi si sono lasciati/ “Qualcosa si era spento in noi”

Barbara Capponi, giornalista e conduttrice di Uno Mattina Estate, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. Pur essendo molto riservata, ha parlato della propria vita privata rivelando di essere tornata single. Il suo matrimonio con Pietro Forconi è finito. I due si sarebbero detti addio dal 2017 e, ad oggi, il cuore di Barbara Capponi è completamente libero. “Una lunga storia, la nostra. Lui mi è sempre stato molto vicino, anche nel lavoro, poi le strade si sono divise. Qualcosa si era spento dentro di noi”, ha fatto sapere Barbara Capponi senza aggiungere ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato lei e il marito, marchigiano come lei, a separarsi.

Placido Domingo: "Non ho mai abusato di nessuno"/ "Le scuse? Atto di rispetto"

Barbara Capponi e la maternità

Barbara Capponi e Pietro Forconi sono stati insieme per molti anni. Un grande amore, come lo ha definito la giornalista che, tuttavia, è finito. La coppia non ha avuto figli e la Capponi non nega che le sarebbe piaciuto diventare mamma. A tal proposito, la giornalista ha detto: “Succede che sposti sempre più in là il momento giusto per farlo e poi, quando arriva, purtroppo non viene. È stato un grande dispiacere, ma non posso farci niente. Da credente devo pensare che c’è per me un altro disegno in questa vita”. Circondata dall’affetto dei nipotini, la giornalista è concentrata sulla propria carriera aggiungendo di aver sempre avuto storie lunghe e di non essere interessata a storie vere. Una confessione a cuore aperto, dunque, quella della conduttrice di Uno Mattina Estate.

LEGGI ANCHE:

Pat Hitchcock, figlia Alfred Hitchcock è morta/ Aveva recitato nei film del padreBattiti Live 2021: pagelle 5^ e ultima puntata/ Tancredi esagera, si loda da solo e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA