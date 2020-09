Barbara Cola è Iva Zanicchi/ “Come ti vorrei”, i complimenti di Loretta Goggi

Barbara Cola è Iva Zanicchi in “Come ti vorrei” e Giorgio Panariello elogia l’esibizione con qualche riserva: “Voce più chiara rispetto a quella di Iva che è sicuramente più black.” “Iva ha una specie di condominio in gola”, ha spiegato Vincenzo Salemme, con Loretta Goggi che ha spiegato: “Vorrei fare una piccola digressione perché Barbara mi ha stupito facendo “Brava” di Mina che io nel 1976 avevo fatto un tono sotto. Questo dimostra che hai una voce in grado di fare quello che vuole. Cero è una tonalità pulita rispetto a quella molto graffiante di Iva ma il risultato è sicuramente soddisfacente”. Un omaggio ricambiato da Barbara Cola che prima di salutare ha intonato i versi di “Maledetta Primavera”. (agg. di Fabio Belli)

Barbara Cola è Iva Zanicchi in “Come ti vorrei”. Tra i protagonisti dell’edizione 2020 di Tale e quale Show ci sarà anche la cantautrice Barbara Cola. La donna ha elogiato Tale e quale, in una lunga intervista a Teatro e Musica News, ritenendolo un programma che consente il picco espressivo della forma artistica. La cantautrice ha sottolineato quanto sia bello assumere le sembianze di qualcun altro, menzionando una collega in particolare da lei temuta più di ogni altra. Stiamo parlando della Regina del Soul Aretha Franklin, della quale vorrebbe interpretare un brano toccante come Natural Woman. Quindi, alla domanda relativa al mondo dello spettacolo dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, Barbara ha ricordato che il teatro e la musica live stanno riprendendo con notevole lentezza e auspicato un ritorno alla piena normalità nel giro di un anno. Adesso lei si vuole godere la sua esperienza a Tale e quale, anche se il suo sogno resta quello di tornare al Festival di Sanremo, kermesse che ha contribuito a renderla famosa nel 1995 grazie al secondo posto ottenuto con Gianni Morandi e il brano In amore.

Oggi Barbara Cola è un’artista in carriera, pronta a rimettersi in gioco ancora una volta. Tutto ciò è sempre andato a discapito della sua vita privata, dato che lei non ha mai convissuto e non ha alcun figlio. Nel 2019, ha scelto di tornare in televisione prendendo parte al talent show Ora o mai più, poi ha inciso il suo ultimo singolo denominato A quando l’amore?. Alla sua carriera artistica, affianca un’attività costante come vocal coach a sostegno dei ragazzini, così come riportato anche da FanPage.it . Di sicuro, la Cola saprà essere al centro dell’attenzione grazie a qualità vocali fuori dal comune, con la possibilità di cimentarsi in performance capaci di riservare sorprese notevoli ad un pubblico affezionato.



