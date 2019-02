BARBARA COLA/ Video “Donatella Rettore? Non si può piacere a tutti” (Ora o mai più 2)

Barbara Cola è una delle cantanti in gara della seconda edizione di “Ora o mai più 2“, il programma musicale del sabato sera di Rai1. Padrone di casa come sempre Amadeus che, dopo la pausa per la settimana del Festival di Sanremo 2019, è pronto a tornare in diretta con una nuova avvincente puntata dello show del sabato sera della Rai. Tra gli ospiti di sabato 16 febbraio ci saranno Patty Pravo e Gigi D’Alessio, ma non è dato sapere con chi duetteranno durante la serata. Sicuramente tra i protagonisti ci sarà Barbara Cola, la cantante che nel 1995 ha trionfato al secondo posto a Sanremo con “In amore” in coppia con Gianni Morandi. Un’esperienza importantissima alle quale però ne sono seguite altre, ma non con lo stesso successo. “In questi anni ho continuato con la mia carriera anche se ovviamente le esperienze importanti come quella con Gianni Morandi al Festival è stata sicuramente una delle più significative per me” ha raccontato la cantante a Ultime Notizie Flash.

Barbara Cola non piace a Donatella Rettore

Durante la terza puntata di sabato 2 febbraio 2019, Barbara Cola è tornata sul palco di Ora o mai più 2 per duettare con la coach Orietta Berti. Le due hanno presentato “Tu sei quello”, una delle hit di Orietta che non ha incontrato tutto il favore della giuria. Al di là dei 10 di Toto Cutugno e Fausto Leali, tra i giudici più buoni, gli altri coach – giurati hanno votato in questo modo: Red Canzian 8, Ricchi e Poveri 9, Ornella Vanoni 9, Marcella Bella 8 e voce fuori dal coro Rettore con un misero 6. Non è una novità che la Rettore non sia una fan di Barbara Cola, anzi ogni volta che la cantante si esibisce l’interprete di “Kobra” non perde occasione per esprimere il suo giudizio. Come quando durante una delle precedenti esibizioni la Rettore ha detto: “Questa canzone rappresenta tutto ciò che io odio della musica leggera italiana”. La seconda manche ha poi visto la cola duettare con Ivana Spagna sulle note di “Gente come noi” conquistando voti ancora più bassi rispetto alla precedente esibizioni tra cui un nuovo 6 dalla Rettore. Chissà che le sue esibizioni non possano essere giudicate migliori durante la prossima puntata!

Orietta Berti difende Barbara Cola

Sulle opinioni di Rettore, Barbara Cola ha voluto dire la sua in occasione di un’intervista rilasciata a UltimeNotizieFlash.it: “Non si può piacere a tutti questo è chiaro. Il mondo di Orietta è diverso da quello di Rettore. Quando penso a lei penso al mondo di Nina Hagen per cui è chiaro che parliamo di qualcosa di diverso. Io penso però che la cosa importante sia la melodia, sia il cantare. E le canzoni di Orietta non mi possono penalizzare perchè sono dei brani importanti che fanno parte di un repertorio importante. E’ giusto quindi avere dei gusti diversi, penso però che bisognerebbe esprimersi con toni anche diversi. Credo che Orietta sia stata bravissima a rispondere alle critiche. I suoi brani vanno cantati e io cerco di farlo. Orietta mi dà molti consigli e io cerco di ascoltare tutto anche perchè sono qui apposta. Non penso a quando un brano è stato scritto ma al suo valore”. Anche Orietta Berti, coach di Barbara Cola, ha preso le difese della cantante durante una puntata di Vieni da me di Caterina Balivo: “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, no falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”.





