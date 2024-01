Barbara Cosentino chi è, la moglie di Giampiero Ingrassia morta d’infarto/ “Avrei dato la vita per lei”

Giampiero Ingrassia, il dolore per la perdita della moglie Barbara Cosentino

Barbara Cosentino, stimato medico e odontoiatria, è stata la moglie e il grande amore di Giampiero Ingrassia. L’attore e figlio di Ciccio Ingrassia, ha affrontato un dolore e una perdita molto grandi. Nel 2013, la moglie è morta improvvisamente d’infarto lasciando un vuoto nella vita dell’interprete.

Nel 2018, ospite di Vieni da me, l’attore ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo grande dolore: “Non so se sono stato uno dei mariti migliori, ma sicuramente avrei dato la mia vita per te. Ho smesso di lavorare, mi hanno sostituito e ho dovuto ricominciare da capo. Non sapevo cucinare e sono diventato uno chef pazzesco, mi occupavo del dentista, dei colloqui con i professori, degli abiti. Tutto io e lei da soli, è una cosa che ci ha fortificato tantissimo. Spero di essere riuscito nell’impresa. Rebecca è una ragazza molto forte, molto orgogliosa. All’inizio parlavamo molto della mamma, lei dormiva nel lettone con me e per un paio d’anni ne abbiamo parlato spesso” raccontava a Caterina Balivo.

Ingrassia: “Non ho detto subito a mia figlia che la mamma non c’era più”

L’attore è stato sposato 14 anni con sua moglie Barbara Cosentino, prima che lei morisse per infarto a soli 48 anni mentre a sciava a Roccaraso: “Barbara è morta nel 2013 all’improvviso per un infarto – raccontava lo stesso Giampiero Ingrassia – io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo”.

Quando avvenne la tragedia, la figlia Rebecca aveva solo 10 anni: “Non le ho detto subito che la mamma non c’era più, perché era notte e quando è notte tutto fa più paura quando gliel’ho detto, la mattina dopo, è stato un momento che non dimenticherò mai. Da allora ho fatto il mammo, ma la figura femminile non si può sostituire” ha spiegato l’attore.

