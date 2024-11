Chiamarlo figlio d’arte sarebbe riduttivo ma con la sua presenza in studio è impossibile non ricordare l’epopea del papà, Ciccio Ingrassia, che per anni ha condiviso la scena con un altro volto iconico Franco Franchi. Stiamo dunque parlando di Giampiero Ingrassia, ospite oggi a La Volta Buona per raccontarsi nel merito della sua carriera ma anche degli affetti a lui più cari.

Un pensiero toccante, Giampiero Ingrassia lo ha rivolto a sua figlia Rebecca prendendo spunto da una particolare frase che suo padre – Ciccio Ingrassia – era solito pronunciare parlando di lui. Fare un musical con mia figlia che sta studiando come performer sarebbe un’emozione, la terza generazione dopo mio padre. Mio padre diceva: ‘Vorrei che mi fermassero per strada per dire, lei è il papà di Giampiero Ingrassia?’, ecco, ora penso la stessa cosa nel caso di mia figlia”.

Proseguendo sul tema, Giampiero Ingrassia si è soffermato anche sulla figura della sua amata e compianta mamma Sara. “Lei mi ha trasmesso l’amore per la musica; era pianista. Quindi eccomi qua, sono un mix tra cinema e musica… Mia madre è sempre stata dolcissima nei miei confronti, infatti rebecca ha un grandissimo rapporto della nonna. Mi manca, me la sono goduta molto soprattutto negli ultimi anni e veniva spesso anche ai miei spettacolo”. Il figlio di Ciccio Ingrassia ha poi aggiunto: “Ovviamente quando vanno via i genitori ti senti un po’ come l’ultimo, la punta dell’iceberg; io però me li sono goduti tantissimo sia mamma che papà, non ho rimpianti. Gli insegnamenti dei genitori sono fondamentali, nella vita capitano gli incontri sbagliati: ma se ricevi degli ideali devi saperli mettere in pratica”.