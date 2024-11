Giampiero Ingrassia, chi è e carriera dell’attore: dal teatro alla tv

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà anche Giampiero Ingrassia, figlio del mitico ed indimenticabile Ciccio Ingrassia e della moglie Rosaria Calì. L’attore e figlio d’arte è nato a Roma nel 1961 ed ha inseguito le orme professionali dei genitori, avvicinandosi al mondo della recitazione e delle scene e frequentando nel 1983 il Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, diplomandosi poi due anni dopo.

Una carriera iniziata con il teatro e dedicata principalmente a questo settore, pur essendosi avvicinato anche al cinema e in particolare alla televisione. Nel 1985 fu chiamato a sostituire il padre Ciccio nel duo con Franco Franchi, che affiancò nel corso delle puntate del celebre varietà Grand Hotel. Ma Giampiero Ingrassia è stato anche conduttore sul piccolo schermo, presentando trasmissioni tra cui Matinée nel 2007 e Tira & Molla nel 1998.

Ma chi sono Ciccio Ingrassia e Rosaria Calì, genitori di Giampiero Ingrassia? Partendo dal padre Francesco, detto affettuosamente Ciccio e diventato famoso proprio con questo soprannome, è stato un celebre attore nonché membro dell’iconico duo Franco e Ciccio al fianco di Franco Franchi, che ha segnato la comicità italiana entrando anche nella storia della nostra cinematografia; il duo, infatti, ha girato oltre 100 film distinguendosi tra spettacolo, teatro e televisione tra gli anni ’60 e ’80.

“Il rapporto con lui è stato sempre di confidenza, complicità, consigli. Mi metteva in guardia dai pericoli; ripagando in maniera buona e intelligente, si crea un bellissimo rapporto, questo è il segreto”, aveva raccontato il figlio in un’intervista a La verità nel dicembre 2023, ricordando il rapporto con il padre. Rosaria Calì è invece la madre di Giampiero Ingrassia: Ciccio la conobbe nel 1957 durante una recita milanese dove lei faceva parte di un’orchestra di tabarin. La coppia si innamorò per poi sposarsi nel 1960 e diventare genitori di Giampiero un anno dopo, nel 1961: i due rimasero insieme sino alla morte dell’uomo nel 2003, la donna invece è scomparsa pochi anni fa, nel 2019.