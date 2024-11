Chi è Veronica, la compagna di Giampiero Ingrassia: cos’ha rivelato l’attore

Figlio d’arte ma anche attore a sua volta molto amato dal pubblico italiano, Giampiero Ingrassia è un uomo molto riservato quando si tratta di vita privata. Di lui sappiamo che ha una figlia, Rebecca, che è oggi una donna forte e indipendente, e questo nonostante abbia dovuto affrontare il dramma della perdita di sua madre, ed ex moglie di Giampiero, Barbara Cosentino. Oggi nella vita di Giampiero Ingrassia c’è una nuova compagna, il cui nome è Veronica.

Di lei sappiamo però pochissimo: Veronica e Giampiero si sono conosciuti nel 2019 e da allora sono sempre rimasti insieme. L’attore però ha parlato soltanto in un’occasione di lei, nel salotto di Caterina Balivo, dicendo: “Io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro!”

Giampiero Ingrassia e Veronica stanno ancora insieme?

Non sappiamo se Veronica sia, ad oggi, ancora la compagna di Giampiero Ingrassia, proprio perché l’attore si sbilancia poco sulla sua vita privata. Di certo nella sua vita c’è una donna della quale è perdutamente innamorato ed è sua figlia Rebecca, che ha oggi 31 anni e studia per seguire le orme di papà e di suo nonno: “Adesso sta studiando come performer. Io mi auguro che un giorno mi fermassero per strada e mi chiedessero: ‘Ma lei è il papà di Rebecca Ingrassia?’, sarebbe bellissimo! Lei è molto più brava di me.” ha rivelato Ingrassia a La Volta Buona.