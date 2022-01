Barbara Cosentino, moglie Giampiero Ingrassia morta d’infarto/ La figlia Rebecca…

Giampiero Ingrassia è stato sposato per 14 anni, dal 1999 al 2013, con Barbara Cosentino. Purtroppo la moglie del figlio del mitico Ciccio morì di infarto a soli 48 anni, mentre si trovava in vacanza a Roccaraso. “Barbara è morta nel 2013 all’improvviso per un infarto – raccontava lo stesso Giampiero Ingrassia durante un’intervista rilasciata lo scorso mese di aprile – io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo”.

Giampiero Ingrassia e Barbara Cosentino hanno avuto una figlia, Rebecca, all’epoca di soli 10 anni: “Non le ho detto subito che la mamma non c’era più, perché era notte e quando è notte tutto fa più paura – ha spiegato Ingrassia parlando della sua piccola – quando gliel’ho detto, la mattina dopo, è stato un momento che non dimenticherò mai. Da allora ho fatto il mammo, ma la figura femminile non si può sostituire”. Ovviamente la loro vita è stata stravolta dalla tragedia: “Non sapevo cucinare, ho imparato. Mi sono occupato degli abiti, di tutto, io e lei da soli: ci ha fortificato tantissimo. A mia figlia dissi che la vita ‘sarà diversa ma mai brutta’ e spero di aver mantenuto quella promessa…”.

BARBARA COSENTINO, MOGLIE GIAMPIERO INGRASSIA: DAI DUE NACQUE LA FIGLIA REBECCA, OGGI 22ENNE

Rebecca Ingrassia, figlia di Giampiero e di Barbara Cosentino, è nata nel 1993 e di conseguenza quest’anno compie 22 anni. Come detto sopra, nel 2003, quando era solo una bambina, ha dovuto affrontare il terribile lutto della madre, tra l’altro in un momento di magia come un vacanza in montagna.

Inutile sottolineare come da quel giorno il rapporto fra Rebecca e il papà Giampiero Ingrassia si sia cementato ancora di più, e spesso e volentieri i due appaiono sui social attraverso delle foto e dei video molto teneri, a testimonianza del grande affiatamento. In ogni caso l’attore e figlio di Ciccio ha sempre spiegato che la figura della mamma di Rebecca, nonché ex moglie, sarà sempre insostituibile.

