Barbara De Rossi, chi è l’attrice: la sua nuova storia d’amore prosegue a gonfie vele

Tra gli ospiti di Storie di donne al bivio di oggi, Barbara De Rossi si racconterà riavvolgendo il nastro della sua grande carriera e della vita privata con la quale si è ritrovata a fare i conti negli ultimi anni. La showgirl sta vivendo una fortunata storia d’amore con il più giovane imprenditore toscano Simone Fratini, e proprio riguardo alla loro storia ha rivelato alcuni dettagli non certo indifferenti e che hanno molto incuriosito: “Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l’amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa” le parole dell’attrice sul matrimonio con il suo nuovo amore.

In passato invece Barbara De Rossi è stata legata sentimentalmente a Andrea Busiri Vici, storia finita per un tradimento (di lui). Poi nella sua vita è arrivato invece il ballerino Branko Tesanovic.

Barbara De Rossi e le sofferenza in passato

Adesso l’attrice che abbiamo visto in passato sul piccolo schermo in numerosi progetti e come modella in passato, sembra aver trovato una certa serenità in amore, ma non è sempre andata così. Barbara De Rossi ha raccontato di aver sofferto per amore, con le cose che non sono sempre andate nella direzione giusta: “Ho sofferto molto in amore, ma le esperienze che fanno soffrire aiutano anche a crescere. L’amore è arrivato da grande nella mia vita: avevo perso le speranze e invece è arrivato Simone” le parole dell’attrice riuscita a ritrovare la serenità.

L’artista e il suo Simone Fratini condividono la vita in Toscana, dove hanno trovato una stabilità e il loro matrimonio prosegue nel migliore dei modi.